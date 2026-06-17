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La patch 1.3.0 di Hotel Barcelona introduce i costumi crossover gratuiti, tra cui l'italiano Bye Sweet Carole

Il nuovo aggiornamento di Hotel Barcelona porta con sé elementi estetici tratti da titoli come Bye Sweet Carole, oltre a diverse rifiniture per la gestione della difficoltà, dell'economia di gioco e delle invasioni.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/06/2026
La protagonista di Hotel Barcelona
Hotel Barcelona
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Gli sviluppatori di Hotel Barcelona hanno annunciato la disponibilità della patch 1.3.0, simulando un messaggio proveniente dalla reception dell'albergo: "La direzione ha completato alcuni leggeri lavori di ristrutturazione, di pulizia profonda, di ispezione dei guardaroba e la consueta rimozione di macchie dal tappeto." Il che vuole dire che ci sono moltissime novità.

Le sezioni dell'aggiornamento

L'aggiornamento si divide in tre sezioni principali: l'introduzione di nuovi contenuti estetici, modifiche strutturali al gameplay e la risoluzione di alcuni problemi tecnici.

C'è un po' d'Italia nell'ultimo aggiornamento di Hotel Barcelona
C'è un po' d'Italia nell'ultimo aggiornamento di Hotel Barcelona

Per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi, la patch introduce una serie di costumi gratuiti nati dalla collaborazione con altri titoli. I giocatori potranno ora sbloccare abiti tratti da Shadows of the Damned, Bye Sweet Carole, Death Game Hotel e The Good Life.

Tora Edizioni e Little Sewing Machine insieme per espandere l'universo di Bye Sweet Carole Tora Edizioni e Little Sewing Machine insieme per espandere l'universo di Bye Sweet Carole

Sul fronte del gameplay e dell'accessibilità, sono state apportate diverse modifiche. Per chi gioca alla difficoltà "Newcomer", è stato ricalibrato il tempo a disposizione prima del timeout in ciascuna area. Inoltre, la schermata pre-partita dedicata al meteo è stata modificata: i giocatori possono ora cambiare anche l'ora del giorno e, nella modalità per giocatore singolo, scegliere se accettare o meno le invasioni PvP. Per agevolare l'esperienza single player, questa opzione è ora disattivata di default, sebbene possa essere riattivata manualmente.

Sempre sul piano della fruibilità, i re-roll e i cambiamenti dell'orario vengono ora effettuati spendendo direttamente le monete in-game. È stato modificato il design del denaro abbandonato a terra e sono stati rivisti i cali all'interno dei forzieri nei livelli bonus, ricalibrando la difficoltà di ottenimento dei costumi.

All'interno dei livelli sono state inserite delle bambole a forma di gnomo che, se distrutte, permettono di recuperare salute, mentre è stato rivisto l'aspetto degli oggetti distruttibili in generale. Anche la navigazione ambientale è stata resa più leggibile: le porte che causano l'evento Phantom Lost sono ora segnalate da un indicatore dedicato. Il team commenta la novità suggerendo: "Vi preghiamo di leggere i cartelli prima di entrare. O di non farlo. L'hotel rispetta le pessime decisioni."

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