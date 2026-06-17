PlayStation Store gift card da 50€ su Instant Gaming: credito in sconto per PS5 e PS4

Rinfrescare il proprio saldo virtuale in vista delle prossime uscite su PS5 e PS4 è spesso conveniente grazie alle rimodulazioni sulle ricariche digitali su Instant Gaming. La PlayStation Store gift card da 50€ è infatti acquistabile con un piccolo ma effettivo margine di risparmio rispetto al suo valore nominale. Potete assicurarvi questo codice cliccando sul box in alto oppure utilizzando il link diretto alla pagina prodotto. Trattandosi di un bene esente da IVA, non si applicano tasse o imposte aggiuntive al momento del pagamento: il prezzo di listino di 50,00€ scende così direttamente a un prezzo finale di 47,49€, con un ribasso del 5%.