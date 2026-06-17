La prima patch di R-Type Dimensions 3 corregge le hitbox e sistema il gameplay

R-Type Dimensions 3 è stato lanciato in uno stato davvero pietoso, tanto da aver generato non poche proteste nella comunità. ININ, l'editore, ha annunciato che avrebbe corretto i numerosi problemi del gioco ed eccoci qua: il team di sviluppo ha pubblicato la prima patch correttiva , mirata a risolvere le maggiori criticità . Come anticipato in precedenza, l'aggiornamento è attualmente disponibile solo su Steam. L'update approderà sulle versioni console non appena saranno state completate le necessarie procedure di certificazione specifiche per ogni piattaforma.

Le novità

L'aggiornamento va a toccare moltissimi aspetti del gioco. Sul fronte della giocabilità, è stata introdotta una maggiore flessibilità nei controlli: i pulsanti dorsali possono ora essere configurati liberamente, mentre l'attivazione della Hyper Mode e i filtri visivi (scanline) sono assegnabili ai tasti azione.

Un intervento fondamentale ha riguardato le hitbox, che in alcuni casi risultavano sovradimensionate. Sono state inoltre risolte diverse situazioni che portavano a morti accidentali o poco chiare, come i danni inflitti erroneamente dai propulsori di sfondo nello Stage 1 o le collisioni anomale con i nemici Bydo all'interno del buco dimensionale nello Stage 6, dove è stata corretta anche la velocità di scorrimento dello schermo.

Il sistema di armamento ha ricevuto una revisione tecnica significativa. Il Wave Cannon presenta ora valori di danno progressivi e ben distinti durante la carica (4, 8, 12, 16, 20), ciascuno con il proprio effetto visivo, e la sua capacità di perforare i nemici è stata calibrata in base a un preciso tetto di danni massimi. Anche i danni del Mega Wave Cannon sono stati ricalcolati, con effetti che si ripercuoteranno su tutti gli scontri con i boss.

A margine della pubblicazione delle note della patch, il team di sviluppo ha condiviso un messaggio per i giocatori: "Vogliamo estendere un sincero ringraziamento ai membri della community e ai giocatori che hanno dedicato del tempo a documentare i problemi, testare le build e condividere feedback dettagliati. I vostri contributi hanno plasmato direttamente questo aggiornamento."

Il team ha inoltre confermato che i lavori sulle prossime patch sono già in corso.