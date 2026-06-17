EA Sports FC 26 è gratis per una settimana su Switch e Switch 2 per gli abbonati a Nintendo Switch Online

Nello specifico sarà possibile scaricare il gioco completo in prova e giocarci tra domani, 18 giugno, fino al 24 giugno compreso . Potrete accedere al titolo dall'eShop, direttamente dalla vostra console, oppure avviando il download in remoto dalla versione web: qui trovate il link alla versione Switch e qui quello per Switch 2.

Un'ottima occasione per provare la modalità dedicata ai Mondiali

EA Sports FC 26 è l'ultimo capitolo della serie calcistica di Electronic Arts e punta a perfezionare ulteriormente la formula grazie a un gameplay rinnovato sulla base dei feedback della community e a diverse novità. Tra queste spicca la suddivisione in due anime ben distinte: la modalità Competitiva, più veloce e reattiva, pensata per il gioco online e focalizzata sull'abilità individuale; e la modalità Realistica, che offre un ritmo più lento, una fisica più marcata e un approccio più strategico, valorizzando le caratteristiche della squadra. Per approfondire, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Con l'ultimo aggiornamento è stato inoltre introdotto The World's Game, protagonista del filmato che trovate qui sopra, insieme a una modalità che, pur senza licenza ufficiale, simula i Mondiali 2026, accompagnata da eventi speciali e ricompense a tema.