Like a Dragon: Infinite Wealth per PS5 è su Amazon al minimo storico

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Uno Yakuza hawaiiano
Come ti abbiamo anticipato, si tratta dell'ottavo capitolo della serie Yakuza, con scenari ancora più vasti e immersivi. In questo caso vivrai la storia di due eroi iconici, ovvero Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu. I due dovranno affrontare sfide che mettono in gioco il loro legame con il mondo criminale, nonché con il destino stesso. Honolulu è la mappa migliore della serie e saprà intrattenerti senza difficoltà, complice un sistema di combattimento migliorato nettamente.
Tuttavia, la trama rimane a lungo in secondo piano ed è sopraffatta dal resto. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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