Like a Dragon: Infinite Wealth è (quasi) al suo minimo storico su Amazon, ottima promo, ottimo prezzo

Oggi, su Amazon, è possibile sfruttare una promozione molto allettante e interessante su Like a Dragon: Infinite Wealth. L'offerta prevede uno sconto attivo del 22% che fa calare il prezzo del gioco fino a 30,62€: una cifra che supera di qualche centesimo il minimo storico registrato sulla piattaforma (29,99€). Approfittane subito e acquista il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Like a Dragon: Infinite Wealth è l'ottavo capitolo della celebre serie Yakuza, pubblicato nel 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Questo nuovo episodio porta la saga verso scenari ancora più vasti e affascinanti.
Ulteriori dettagli sul gioco
La trama segue due eroi iconici: Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu, uniti dalla mano del destino o forse da forze più oscure. Insieme, i protagonisti affrontano sfide che mettono in gioco non solo le loro abilità, ma anche il loro legame con il mondo criminale e con il destino stesso.
Il sistema di combattimento evolve in un GDR dinamico e frenetico, in cui il campo di battaglia diventa esso stesso un'arma. Non ci sono regole fisse: la varietà e la creatività sono al centro di scontri spettacolari e coinvolgenti, mantenendo lo stile unico che ha reso famosa la saga. Per ulteriori approfondimenti ecco la nostra recensione del gioco.