0

Like a Dragon: Infinite Wealth è (quasi) al suo minimo storico su Amazon, ottima promo, ottimo prezzo

Su Amazon, oggi, è possibile sfruttare una promozione che fa calare il prezzo della versione PS5 di Like a Dragon: Infinite Wealth praticamente al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/09/2025
Like a Dragon: Infinite Wealth
Like a Dragon: Infinite Wealth
Like a Dragon: Infinite Wealth
News Video Immagini

Oggi, su Amazon, è possibile sfruttare una promozione molto allettante e interessante su Like a Dragon: Infinite Wealth. L'offerta prevede uno sconto attivo del 22% che fa calare il prezzo del gioco fino a 30,62€: una cifra che supera di qualche centesimo il minimo storico registrato sulla piattaforma (29,99€). Approfittane subito e acquista il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Like a Dragon: Infinite Wealth è l'ottavo capitolo della celebre serie Yakuza, pubblicato nel 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Questo nuovo episodio porta la saga verso scenari ancora più vasti e affascinanti.

Ulteriori dettagli sul gioco

La trama segue due eroi iconici: Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu, uniti dalla mano del destino o forse da forze più oscure. Insieme, i protagonisti affrontano sfide che mettono in gioco non solo le loro abilità, ma anche il loro legame con il mondo criminale e con il destino stesso.

Like a Dragon: Infinite Wealth
Like a Dragon: Infinite Wealth

Il sistema di combattimento evolve in un GDR dinamico e frenetico, in cui il campo di battaglia diventa esso stesso un'arma. Non ci sono regole fisse: la varietà e la creatività sono al centro di scontri spettacolari e coinvolgenti, mantenendo lo stile unico che ha reso famosa la saga. Per ulteriori approfondimenti ecco la nostra recensione del gioco.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Like a Dragon: Infinite Wealth è (quasi) al suo minimo storico su Amazon, ottima promo, ottimo prezzo