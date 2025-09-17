0

LEGO Batman: The Videogame per PC a solo 1€ su Instant Gaming

Uno dei classici LEGO più amati è in offerta su Instant Gaming, perfetto per chi vuole rivivere (o scoprire) le origini mattonate del Cavaliere Oscuro.

LEGO Batman: The Videogame è disponibile su PC (Steam) a 1,00€, con uno sconto del 95% rispetto al prezzo originale di 20€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 1,22€. Se volete salvare Gotham City a colpi di mattoncini, il momento è adesso. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. In LEGO Batman: The Videogame vestirete i panni di Batman e Robin in un'avventura spassosa e dinamica, dove costruire, guidare, combattere e risolvere enigmi vi porterà a fronteggiare alcuni tra i nemici più iconici della saga: Joker, Pinguino, Spaventapasseri e molti altri.

La doppia faccia della giustizia (e del caos)

Come da tradizione LEGO, il gioco permette anche di vivere l'esperienza dalla prospettiva dei villain: una seconda campagna completa in cui potrete seminare il panico nei panni dei cattivi più famosi di Gotham. Due storie in una, per il doppio del divertimento.

Con il suo stile inconfondibile fatto di umorismo, azione e distruzione costruttiva, LEGO Batman: The Videogame è un must-have per ogni fan del Cavaliere Oscuro e dei mattoncini.

