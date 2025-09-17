LEGO Batman: The Videogame per PC a solo 1€ su Instant Gaming

LEGO Batman: The Videogame è disponibile su PC (Steam) a 1,00€, con uno sconto del 95% rispetto al prezzo originale di 20€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 1,22€. Se volete salvare Gotham City a colpi di mattoncini, il momento è adesso. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. In LEGO Batman: The Videogame vestirete i panni di Batman e Robin in un'avventura spassosa e dinamica, dove costruire, guidare, combattere e risolvere enigmi vi porterà a fronteggiare alcuni tra i nemici più iconici della saga: Joker, Pinguino, Spaventapasseri e molti altri.