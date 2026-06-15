0

EA Sports FC 26 torna al comando della classifica UK grazie ai Mondiali

L'inizio dei Mondiali ha influenzato la classifica UK della scorsa settimana, che ha visto il ritorno di EA Sports FC 26 in prima posizione grazie anche al tradizionale aggiornamento a tema.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/06/2026
Alcune stelle di EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Articoli News Video Immagini

La classifica UK ha visto il ritorno al comando di EA Sports FC 26: il gioco di calcio prodotto da Electronic Arts ha ricevuto un sostanziale boost dall'inizio dei Mondiali e dal tradizionale aggiornamento a tema pubblicato di recente.

007 First Light passa dunque in seconda posizione, dopo aver dominato la top 10 fin dal lancio, mentre al terzo posto troviamo LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che a quanto pare sta macinando davvero degli ottimi numeri.

  1. EA Sports FC 26
  2. 007 First Light
  3. LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
  4. Resident Evil Requiem
  5. Pokémon Pokopia
  6. Mario Kart World
  7. Call of Duty: Black Ops 7
  8. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  9. EA Sports F1 25
  10. Leggende Pokémon: Z-A
EA Sports FC svela il suo pronostico su chi vincerà i mondiali di calcio 2026 e ne ha azzeccati diversi EA Sports FC svela il suo pronostico su chi vincerà i mondiali di calcio 2026 e ne ha azzeccati diversi

La top five viene completata in questo caso da Resident Evil Requiem, quarto ma in netto recupero (era ottavo la settimana precedente), e da Pokémon Pokopia, che guadagna invece un'unica posizione.

Una vera e propria tradizione

Se avete letto la nostra guida completa per giocare i Mondiali di Calcio su console, PC e mobile, saprete che EA Sports FC 26 ha ricevuto l'ormai tradizionale aggiornamento, intitolato stavolta The World's Game, che punta a sfruttare la grande popolarità dell'evento FIFA per rilanciare le vendite del gioco.

Il pacchetto include ovviamente tutte le oltre cinquanta nazionali della competizione, un paio di nuovi stadi e tutta una serie di eventi e sfide pensati per rilanciare ancora una volta l'esperienza di Ultimate Team.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
EA Sports FC 26 torna al comando della classifica UK grazie ai Mondiali