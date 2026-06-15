EA Sports FC 26 torna al comando della classifica UK grazie ai Mondiali

La classifica UK ha visto il ritorno al comando di EA Sports FC 26: il gioco di calcio prodotto da Electronic Arts ha ricevuto un sostanziale boost dall'inizio dei Mondiali e dal tradizionale aggiornamento a tema pubblicato di recente.
007 First Light passa dunque in seconda posizione, dopo aver dominato la top 10 fin dal lancio, mentre al terzo posto troviamo LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che a quanto pare sta macinando davvero degli ottimi numeri.
- EA Sports FC 26
- 007 First Light
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
- Resident Evil Requiem
- Pokémon Pokopia
- Mario Kart World
- Call of Duty: Black Ops 7
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- EA Sports F1 25
- Leggende Pokémon: Z-A
La top five viene completata in questo caso da Resident Evil Requiem, quarto ma in netto recupero (era ottavo la settimana precedente), e da Pokémon Pokopia, che guadagna invece un'unica posizione.
Una vera e propria tradizione
Se avete letto la nostra guida completa per giocare i Mondiali di Calcio su console, PC e mobile, saprete che EA Sports FC 26 ha ricevuto l'ormai tradizionale aggiornamento, intitolato stavolta The World's Game, che punta a sfruttare la grande popolarità dell'evento FIFA per rilanciare le vendite del gioco.
Il pacchetto include ovviamente tutte le oltre cinquanta nazionali della competizione, un paio di nuovi stadi e tutta una serie di eventi e sfide pensati per rilanciare ancora una volta l'esperienza di Ultimate Team.
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