EA Sports FC 26 torna al comando della classifica UK grazie ai Mondiali

La classifica UK ha visto il ritorno al comando di EA Sports FC 26: il gioco di calcio prodotto da Electronic Arts ha ricevuto un sostanziale boost dall'inizio dei Mondiali e dal tradizionale aggiornamento a tema pubblicato di recente.

007 First Light passa dunque in seconda posizione, dopo aver dominato la top 10 fin dal lancio, mentre al terzo posto troviamo LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che a quanto pare sta macinando davvero degli ottimi numeri.

EA Sports FC 26 007 First Light LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro Resident Evil Requiem Pokémon Pokopia Mario Kart World Call of Duty: Black Ops 7 Tomodachi Life: Una Vita da Sogno EA Sports F1 25 Leggende Pokémon: Z-A

La top five viene completata in questo caso da Resident Evil Requiem, quarto ma in netto recupero (era ottavo la settimana precedente), e da Pokémon Pokopia, che guadagna invece un'unica posizione.