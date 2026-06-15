Il ritorno di Guybrush a meno di un caffè: The Curse of Monkey Island a 1 euro su Instant Gaming

Un tuffo nostalgico nell'età dell'oro dei punta e clicca diventa l'occasione ideale per recuperare una pietra miliare dei videogiochi. The Curse of Monkey Island viene infatti proposto a una cifra simbolica per la sua chiave Steam, compatibile sia con sistemi PC che Mac. Per aggiungere questa splendida avventura alla vostra libreria, potete cliccare sul box presente in pagina o utilizzare il link diretto alla pagina prodotto . Lo store riduce il costo del gioco portandolo a una base di 0,99€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale di 1,21€ una volta applicata l'aliquota italiana al 22%. Rispetto al listino originale di 7,00€, il ribasso visualizzato sul sito è dell'86%, equivalente a uno sconto dell'82,71% sul prezzo finale comprensivo di tasse.

L'apice dell'ironia firmata LucasArts

Terzo capitolo dell'indimenticabile saga piratesca, The Curse of Monkey Island rappresenta uno dei punti più alti mai raggiunti dal genere. Il titolo vede Guybrush Threepwood impegnato a spezzare una bizzarra maledizione che ha trasformato la sua amata Elaine in una statua d'oro zecchino, il tutto mentre cerca di sfuggire alle grinfie del temibile pirata zombie LeChuck. La narrazione brilla ancora oggi per i suoi dialoghi surreali, enigmi brillanti e un umorismo tagliente che ha fatto la storia del medium.

Dal punto di vista visivo, The Curse of Monkey Island si distingue per la sua transizione verso una grafica interamente cartoon, con fondali disegnati a mano e un comparto audio interamente doppiato che conserva intatto tutto il suo fascino originale. Trattandosi della versione digitale standard regolarmente in stock su Steam, questa promozione permette di rivivere o scoprire per la prima volta un capolavoro assoluto a un costo irrisorio, confermandosi un acquisto consigliatissimo per chiunque ami le storie scritte con intelligenza e ironia. Ma non è tutto, perché con i box qua sopra potete recuperare un bel pezzo della saga a pochi spicci.