La nostalgia di Guybrush Threepwood a poco più di un euro: The Curse of Monkey Island su Instant Gaming

Il fascino intramontabile dello stile LucasArts

Uscito originariamente nel 1997, The Curse of Monkey Island rappresenta un momento di svolta epocale per il franchise. Fu infatti il primo capitolo della serie ad abbandonare la classica grafica in pixel art per abbracciare uno stile visivo a cartone animato interamente disegnato a mano, che ancora oggi mantiene intatta tutta la sua spettacolarità visiva. L'avventura segue nuovamente il bizzarro Guybrush Threepwood nel tentativo di spezzare una maledizione che ha trasformato la sua amata Elaine Marley in una statua d'oro massiccio, il tutto mentre si ritrova a fronteggiare la nemesi di sempre, il temibile pirata non-morto LeChuck.

L'umorismo dissacrante, gli enigmi basati sull'ingegno e sui dialoghi paradossali e una colonna sonora indimenticabile basata su ritmi caraibici rendono The Curse of Monkey Island un titolo imprescindibile. La versione disponibile per PC e Mac tramite codice Steam assicura una compatibilità immediata con le macchine moderne, preservando l'integrità del doppiaggio e dei testi originali. A una cifra così contenuta, l'acquisto si trasforma in un'ottima scusa sia per i veterani in cerca di un viaggio nei ricordi, sia per le nuove generazioni di giocatori curiose di scoprire l'età dell'oro del genere punta e clicca.