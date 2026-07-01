PlayStation Store lancia oggi gli Sconti di Luglio, con migliaia di giochi PS4 e PS5 in offerta

Con l'inizio del nuovo mese parte anche una nuova iniziativa promozionale su PlayStation Store, che proprio in queste ore ha lanciato gli Sconti di Luglio, proponendo migliaia di giochi PS4 e PS5 con prezzo ribassato.
Si tratta ovviamente di un elenco di giochi molto lungo, dunque vi rimandiamo alla lista ufficiale su PlayStation Store per avere una visione più completa delle offerte presenti al momento, ma possiamo intanto fare una selezione di alcuni titoli particolarmente interessanti.
Visto il recente annuncio della chiusura del supporto per i giochi fisici su disco, d'altronde, è probabilmente il caso di arricchire la propria raccolta di titoli in digitale, e gli sconti non mancano su questo fronte.
Qualche esempio fra gli sconti
In generale, gli Sconti di Luglio dovrebbero essere disponibili da oggi fino al 16 luglio, dunque avete due settimane abbondanti per trovare i titoli più congeniali e poter fare la spesa approfittando dei prezzi ribassati di molti titoli.
Tra i giochi proposti ci sono anche numerosi titoli first party di PlayStation Studios e varie produzioni di grosso calibro, dunque può essere davvero un'ottima occasione di risparmio.
Vediamo dunque alcuni dei giochi in sconto che potrebbero risultare interessanti:
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 14,99€
- Death's Door - 4,99€
- Stardew Valley - 6,99€
- Ghost of Tsushima: Director's Cut - 29,39€
- Unicorn Overlord - 17,99€
- Bayonetta - 6,24€
- Tactics Ogre: Reborn - 14,99€
- Wolfenstein 2: The New Colossus - 5,99€
- Psychonauts 2 - 11,99€
- Dredge - 9,99€
- Return to Monkey Island - 8,74€
- Call of Duty: Black Ops 7 Edizione Cassaforte - 65,99€
- Gran Turismo 7 25th Anniversary - 49,99€
- Tekken 8 - 23,99€
- Horizon: Forbidden West - 39,59€
- Gears of War: Reloaded - 19,99€
- Grounded - 19,99€
- Diablo IV - 35,99€
- Dragon Ball Z Kakarot: Daima Edition - 29,99€
- God of War Ragnarok: Digital Deluxe Edition - 49,49€
- Soul Hackers 2 - 11,99€
- Assassin's Creed Valhalla - 17,49€
- The Last Guardian - 13,99€
- The Quarry: Deluxe Edition - 8,49€
- Final Fantasy 7 Rebirth - 23,99€
Questi sono solo alcuni dei tanti giochi in offerta all'interno degli Sconti di Luglio sul PlayStation Store, dunque vi invitiamo a dare un'occhiata più da vicino per avere una visione completa del catalogo.
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