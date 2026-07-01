È arrivato quel momento: prenota direttamente su Amazon GTA VI per PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di GTA VI per entrambe le console per cui sarà a disposizione a partire dal prossimo 19 novembre 2026.
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Chi effettua la prenotazione del titolo avrà la possibilità di accedere al "Vintage Vice City Pack", uno dei contenuti bonus pensato per celebrare l'atmosfera dell'iconica Vice City e rendere omaggio all'epoca di Tommy Vercetti.
Ulteriori dettagli sui vantaggi di prenotare GTA VI
Il pacchetto propone numerosi elementi estetici che richiamano il fascino e lo stile degli anni 80', con abiti appariscenti, accessori e dettagli pensati per ricreare il caratteristico look della vecchia Vice City. I protagonisti Jason e Lucia potranno personalizzare il proprio aspetto con completi eleganti, abiti vistosi, nuove acconciature e altri accessori che richiamano il lusso e gli eccessi della metropoli.
Tra gli elementi più interessanti del pacchetto spicca la '55 Vapid Stanier, una berlina classica ispirata alle automobili degli anni 50'. Il veicolo potrà essere custodito nello Shore Court Garage, situato nelle vicinanze di Ocean Beach. Oltre a fungere da garage per l'auto, questa struttura potrà essere utilizzata anche come deposito per armi e merce recuperata durante le attività di gioco.
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