Honor 600 Lite cala di prezzo su Aliexpress: con questo codice sconto diventa un vero best buy

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Honor 600 Lite è uno smartphone pensato per chi cerca un dispositivo moderno con un buon equilibrio tra autonomia, prestazioni e design sottile. Il telefono presenta un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione di 1200 x 2600 pixel, offrendo immagini definite e colori vivaci. Il pannello supporta inoltre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Sul fronte delle prestazioni, Honor 600 Lite integra il processore MediaTek Dimensity 7100 Elite realizzato con processo produttivo a 6 nm, abbinato a 8 GB di memoria RAM. Questa configurazione permette di gestire facilmente le attività quotidiane, il multitasking e diverse applicazioni senza rallentamenti.
Uno dei punti di forza del dispositivo è la batteria da 6520 mAh, progettata per offrire una lunga autonomia e ridurre la necessità di frequenti ricariche durante la giornata. Il corpo dello smartphone mantiene un profilo molto sottile, con uno spessore di soli 7,3 mm, rendendolo comodo da utilizzare e trasportare.
Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo dispone di una fotocamera principale da 108 megapixel con apertura f/1.8 e una fotocamera frontale da 16 megapixel.
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