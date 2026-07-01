Honor 600 Lite cala di prezzo su Aliexpress: con questo codice sconto diventa un vero best buy

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Honor 600 Lite è uno smartphone pensato per chi cerca un dispositivo moderno con un buon equilibrio tra autonomia, prestazioni e design sottile. Il telefono presenta un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione di 1200 x 2600 pixel, offrendo immagini definite e colori vivaci. Il pannello supporta inoltre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.