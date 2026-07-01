L'ironia medievale di Inkulinati a poco più di un euro nei saldi di Instant Gaming

Strategia e assurdità a colpi d'inchiostro

Il cuore dell'esperienza di Inkulinati risiede nel suo peculiare sistema di combattimento a turni, dove il giocatore assume il ruolo di un maestro dell'Inchiostro Vivente. Sulle pagine di manoscritti ricreati con cura, si sfidano armate stravaganti composte da lumache assassine, asini che suonano la tromba e gatti armati di lancia. Non bisogna farsi ingannare dall'aspetto prettamente comico: l'opera richiede una pianificazione tattica rigorosa, in cui il posizionamento delle unità, la gestione delle risorse di inchiostro e l'uso dei poteri diretti della mano del giocatore determinano il successo o il fallimento di ogni scontro all'interno della campagna principale.

L'elemento che differenzia nettamente Inkulinati all'interno del panorama degli strategici è la sua direzione visiva, ispirata direttamente alle miniature medievali reali e ai testi storici noti come marginalia. Gli sviluppatori hanno lavorato per catturare lo spirito satirico e grottesco dell'epoca, traducendolo in animazioni bidimensionali fluide e affascinanti. La versione PC e Mac distribuita tramite chiave Steam garantisce una perfetta leggibilità dell'interfaccia sia su schermi tradizionali sia su configurazioni portatili, rendendo questo recupero un'opportunità ideale per chiunque cerchi una sfida fuori dagli schemi standard del genere. Qui la nostra recensione.