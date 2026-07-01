L'ironia medievale di Inkulinati a poco più di un euro nei saldi di Instant Gaming

I margini dei fogli medievali prendono vita in un'offerta che riduce al minimo il costo d'ingresso per uno dei titoli indipendenti più originali degli ultimi anni. Inkulinati vede il proprio prezzo di listino italiano di 25,00€ quasi azzerato grazie a una promozione che fissa il costo a 1,09€ IVA esclusa. Al momento del pagamento, calcolando l'imposta italiana, il prezzo finale si attesta a 1,33€ IVA inclusa. Questo posiziona il ribasso del portale al 96%, mentre il risparmio calcolato sul valore finale è pari al 94,68%. Si tratta di un costo irrisorio a fronte del reale valore artistico e ludico del pacchetto. Se volete mettervi alla prova con le sue bizzarre battaglie, potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Strategia e assurdità a colpi d'inchiostro
Il cuore dell'esperienza di Inkulinati risiede nel suo peculiare sistema di combattimento a turni, dove il giocatore assume il ruolo di un maestro dell'Inchiostro Vivente. Sulle pagine di manoscritti ricreati con cura, si sfidano armate stravaganti composte da lumache assassine, asini che suonano la tromba e gatti armati di lancia. Non bisogna farsi ingannare dall'aspetto prettamente comico: l'opera richiede una pianificazione tattica rigorosa, in cui il posizionamento delle unità, la gestione delle risorse di inchiostro e l'uso dei poteri diretti della mano del giocatore determinano il successo o il fallimento di ogni scontro all'interno della campagna principale.
L'elemento che differenzia nettamente Inkulinati all'interno del panorama degli strategici è la sua direzione visiva, ispirata direttamente alle miniature medievali reali e ai testi storici noti come marginalia. Gli sviluppatori hanno lavorato per catturare lo spirito satirico e grottesco dell'epoca, traducendolo in animazioni bidimensionali fluide e affascinanti. La versione PC e Mac distribuita tramite chiave Steam garantisce una perfetta leggibilità dell'interfaccia sia su schermi tradizionali sia su configurazioni portatili, rendendo questo recupero un'opportunità ideale per chiunque cerchi una sfida fuori dagli schemi standard del genere. Qui la nostra recensione.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.