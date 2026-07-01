Warhammer 40.000: Space Marine remaster è stato classificato su PS5 e Switch 2, data d'uscita in arrivo?

Si tratta a tutti gli effetti di una remaster di Warhammer 40.000: Space Marine, che è già uscita a maggio su PC e Xbox Series X|S, lanciata direttamente su Game Pass, ma non sulle altre piattaforme ancora, cosa che sembra sia destinata a cambiare da qui a poco.

Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition è stato classificato anche per PS5 e Nintendo Switch 2 dall'ESRB, l'ente preposto alla catalogazione dei videogiochi per fasce d'età in USA, cosa che fa pensare a un prossimo annuncio di una data di uscita del gioco su tali console.

Uscita vicina per la Master Crafted su PS5 e Switch 2?

Possiamo dunque puntare con buone probabilità di successo sul prossimo annuncio di Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition su PS5 e Nintendo Switch 2, e forse anche su un'uscita piuttosto vicina, considerando che le altre versioni sono disponibili già da un mese.

La Master Crafted Edition ripropone l'ottimo classico di Relic Entertainment in una forma tecnicamente aggiornata, con tutti i contenuti presenti nell'originale del 2011 e anche tutti i DLC insieme, oltre ad alcuni adattamenti.

In particolare, la grafica è stata rielaborata con il supporto al 4K e un incremento generale di definizione per supportare la nuova risoluzione, l'interfaccia è stata ridisegnata e il sistema di controllo è stato migliorato e modernizzato.

Allo stesso modo, sono stati aggiornati anche i modelli dei personaggi e la colonna sonora e l'audio in generale rimasterizzati per l'occasione, con tanto di nuovi dialoghi ed elementi vocali.

È presente anche il multiplayer completo con match otto-contro-otto, la possibilità di personalizzare il proprio Space Marine scegliendo tra le classi Devastator, Assault e Tactical, nonché l'accesso a una devastante varietà di armi, tra cui l'intramontabile Spada a Catena.

Dopo l'annuncio della remaster su Xbox Game Pass avvenuto lo scorso maggio, il gioco è stato lanciato il 10 giugno su PC e Xbox Series X|S. Purtroppo sembra aver presentato diversi problemi tecnici al lancio su PC, tanto da aver ricevuto un'estensione del tempo per chiedere il rimborso, mentre sembra che su Xbox la situazione fosse decisamente migliore già al lancio.