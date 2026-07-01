CMF by Nothing Watch Pro 2 è in offerta su AliExpress: display AMOLED e batteria al top, sfrutta il coupon

Su AliExpress, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo dello smartwatch Nothing: il codice sconto da applicare è CDJULY06 per un risparmio di 6€ per un costo totale e finale di 42,60€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
CMF Watch Pro 2, lo smartwatch di Nothing, è un dispositivo progettato per offrire un'esperienza completa tra tecnologia, comunicazione e monitoraggio della salute. Il prodotto integra un display AMOLED da 1,32 pollici, capace di offrire immagini luminose, colori intensi e un elevato contrasto.
Lo smartwatch supporta le chiamate Bluetooth grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, consentendo di rispondere ed effettuare telefonate direttamente dal polso.
Ulteriori dettagli sullo smartwatch
Uno dei principali vantaggi del dispositivo è l'autonomia: grazie alla batteria con capacità compresa tra 300 e 450 mAh, il CMF Watch Pro 2 può raggiungere fino a 10 giorni di utilizzo con una singola ricarica, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Per il benessere quotidiano, lo smartwatch offre diverse funzioni dedicate al monitoraggio della salute.
Include il controllo del battito cardiaco, la misurazione dell'ossigenazione del sangue e il monitoraggio del sonno, fornendo dati utili per seguire meglio il proprio stato fisico e migliorare le proprie abitudini. Il dispositivo è pensato per utenti Android e supporta diverse lingue, tra cui italiano, inglese, tedesco, polacco, portoghese e spagnolo.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.