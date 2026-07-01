CMF by Nothing Watch Pro 2 è in offerta su AliExpress: display AMOLED e batteria al top, sfrutta il coupon

Su AliExpress, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo dello smartwatch Nothing: il codice sconto da applicare è CDJULY06 per un risparmio di 6€ per un costo totale e finale di 42,60€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

CMF Watch Pro 2, lo smartwatch di Nothing, è un dispositivo progettato per offrire un'esperienza completa tra tecnologia, comunicazione e monitoraggio della salute. Il prodotto integra un display AMOLED da 1,32 pollici, capace di offrire immagini luminose, colori intensi e un elevato contrasto.

Lo smartwatch supporta le chiamate Bluetooth grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, consentendo di rispondere ed effettuare telefonate direttamente dal polso.