I giochi "gratis" del PlayStation Plus Essential di luglio sono stati svelati ufficialmente

I nuovi titoli saranno disponibili a partire dal 7 luglio e lo rimarranno probabilmente fino al 4 agosto, quando verranno sostituiti dall'offerta del mese successivo, considerando le tempistiche standard della rotazione di Plus Essential.

Si tratta dei seguenti tre giochi, che potranno essere scaricati liberamente da tutti coloro che hanno una sottoscrizione a PlayStation Plus del tier Essential, dunque anche dagli abbonati a Extra e Premium , che la comprendono:

L'annuncio dei "giochi gratis" per PS4 e PS5 che raggiungono il catalogo Essential di PlayStation Plus a luglio è arrivato oggi, come da programma, con tre nuovi titoli in arrivo per gli abbonati.

Ecco i giochi in arrivo a luglio su PS Plus Essential

Vediamo dunque di cosa si tratta, a partire da un gioco che ha bisogno di ben poche presentazioni, trattandosi di Call of Duty: Modern Warfare III, il capitolo della celebre serie uscito nel 2023. Il gioco ha proposto, come sempre, una nuova campagna oltre a numerose modalità multiplayer, tra versioni modernizzate delle classiche mappe multigiocatore e contenuti completamente nuovi, oltre a un'esperienza Zombi PvE a mondo aperto.

La campagna propone un seguito diretto di Call of Duty: Modern Warfare II con il capitano Price e la Task Force 141 alle prese con Vladimir Makarov, mentre nel multiplayer troviamo le 16 mappe lanciate con Modern Warfare 2 nel 2009 con grafica aggiornata, nuove modalità e funzionalità di gioco aggiunte. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare III.

For the King 2 è invece un particolare gioco di ruolo strategico a turni che ci vede guidare un piccolo party di avventurieri e affrontare varie minacce nel regno di Fahrul, cercando di riportare la giustizia in un mondo in cui l'equilibrio è stato sconvolto.

Si tratta di dover lottare contro la tirannica regina Rosomon che ha costretto i suoi sudditi a diventare schiavi, portando la squadra di combattenti verso numerosi combattimenti da affrontare in modalità cooperativa a quattro giocatori o da soli.

Il gioco mischia l'azione roguelite a dinamiche da gioco da tavolo, con un motore aggiornato per offrire innovazione e vari miglioramenti rispetto al primo capitolo.

CrossCode, infine, è un gioco di ruolo d'azione 2D caratterizzato da uno stile un po' retrò, che combina la grafica in stile 16 bit con una fisica fluida, un sistema di combattimento dinamico e vari puzzle da risolvere.

All'interno di una particolare ambientazione fantascientifica, in CrossCode ci troviamo sia a dover combattere a ritmi veloci che risolvere enigmi, con un certo equilibrio fra le caratteristiche tipiche dell'action RPG e dell'avventura classica.

L'equipaggiamento e le abilità specifiche del personaggio risultano fondamentali da utilizzare sia negli scontri che nell'interazione con gli scenari, in un'esperienza alquanto variegata. Anche in questo caso, potete conoscere meglio il gioco nella nostra recensione di CrossCode.