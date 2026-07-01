PS6 avrebbe un periodo di uscita "quasi certo", collegato all'abbandono dei dischi da parte di Sony

La deduzione è piuttosto logica, anche se ovviamente non può esserci certezza: quantomeno, la sicurezza è che PS6 potrebbe arrivare "almeno" nel 2028, ma l'analista in questione fa un passo ulteriore e indica anche un periodo più probabile.

È un'idea che si è fatta strada già in molti, non appena si è diffusa la notizia sul fatto che i giochi per PlayStation non usciranno più su disco dal 2028 ma saranno solo in digitale , facendo pensare che tale periodo possa anche rappresentare il passaggio generazionale di Sony verso PS6.

Un paio di deduzioni non proprio complicate

"Prima di tutto, a questo punto crediamo che sia sostanzialmente certo il fatto che PS6 non arrivi prima del 2028 come minimo", ha affermato Harding-Rolls, come riportato da VGC, ma aggiungendo che "La previsione attuale di Ampere è che la console possa uscire alla fine del 2028".

Altra deduzione certa, ma anche a quella ci eravamo arrivati in diversi, è che PS6 non conterrà un lettore ottico per i giochi su disco: "Sony cercherà in tutti i modi di ridurre i costi di produzione della sua console next gen, e questa è una facile conquista", ha spiegato l'analista.

"È possibile che un lettore disco aggiuntivo possa essere venduto a parte per far funzionare i giochi PS4 e PS5 su disco", ha poi aggiunto, anche qui conformandosi a una teoria alquanto diffusa al momento, seguendo in effetti lo stesso approccio adottato già da PS5 Pro.

L'altra possibilità potrebbe essere che venga posto in atto un qualche processo di trasferimento dei vecchi prodotti fisici in licenze digitali, sebbene la questione possa risultare un po' poco pratica.

La previsione sul periodo di uscita potrebbe essere verosimile anche in base ad altre previsioni, sebbene considerando la situazione attuale del mercato hardware ci sia anche chi prevede un possibile rinvio fino al 2029.