PS6 potrebbe arrivare più tardi del previsto, con lancio rinviato forse al 2029

All'interno del report annuale della compagnia, Embracer fa presente che "alcuni analisti credono che Sony stia ora considerando di posticipare il debutto della sua prossima console PlayStation dal 2027 al 2028 o anche 2029", si legge nel documento.

Non ci sono ovviamente informazioni ufficiali al riguardo, ma secondo alcuni analisti c'è la possibilità concreta che Sony preveda di lanciare PS6 più tardi del previsto , con un' uscita che potrebbe arrivare addirittura al 2029 .

Un panorama verosimile

In effetti, la questione potrebbe essere credibile: con la crisi del mercato hardware che imperversa, pianificare una nuova console da lanciare nel breve periodo è molto difficile, soprattutto per un dispositivo di massa che non può avere un prezzo troppo elevato.

PS5 Pro

È proprio il problema che sta attraversando in questo momento Valve con la sua Steam Machine, per la quale, nonostante il periodo di uscita fissato proprio a breve, non sembra ancora riuscita a trovare la quadra. Ma è anche il motivo per cui le console attuali continuano a costare sempre di più invece di abbassare il proprio prezzo.

Se le console next gen dovessero essere in uscita nel 2027 o 2028 dovrebbero sicuramente fare i conti con costi decisamente alti delle componenti, e affacciarsi sul mercato a prezzi inusitati: in effetti, in molti pensano che ci si possa avvicinare ai 1000 euro/dollari per le nuove piattaforme, e anche la CEO di Xbox ha riferito di recente che il mercato dovrà andare incontro a soluzioni radicalmente diverse per far fronte a questa situazione.

D'altra parte, c'è da dire che il potenziale della generazione attuale non è ancora stato profondamente sfruttato, dunque non si avverte un particolare bisogno di arrivare in fretta a nuove piattaforme, e in ogni caso il mercato dovrebbe comprendere titoli cross-gen ancora per anni.

Se si concretizzasse la previsione di PS6 nel 2029, si tratterebbe dell'intervallo più lungo mai visto tra una generazione e l'altra di console. D'altra parte, Xbox Helix potrebbe invece arrivare prima, considerando che di recente la CEO di AMD aveva riferito che Microsoft è già a buon punto con lo sviluppo della nuova piattaforma.