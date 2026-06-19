Super sconto nell'anno dei record: Devil May Cry 5 + Vergil crolla a meno di 5€ su Instant Gaming

La travolgente azione della saga di Capcom continua a raccogliere consensi straordinari a diversi anni dal debutto, complice una recente impennata d'interesse legata anche all'universo delle serie animate. Devil May Cry 5 + Vergil viene proposto oggi con un'importante riduzione di prezzo per la sua chiave Steam su PC. Potete fare vostro il pacchetto cliccando sul box qui sopra o tramite il link diretto alla pagina prodotto. Lo store taglia il listino originario di 30,00€ posizionando la base a 3,99€ IVA esclusa, che si converte in un prezzo finale di 4,87€ applicando l'aliquota italiana al 22%. Questo si traduce nello sconto dell'87% mostrato a catalogo, equivalente a un abbattimento netto dell'83,77% sulla spesa complessiva.
Un successo eccezionale con un DLC incluso
L'offerta coincide con un momento straordinario per la produzione: i dati ufficiali condivisi da Capcom indicano infatti che Devil May Cry 5 ha registrato nell'ultimo anno il suo miglior record storico di vendite annuali. Questa specifica edizione digitale include non solo l'avventura principale, ma integra direttamente anche l'espansione per utilizzare Vergil come guerriero giocabile, ampliando in modo sensibile la varietà degli stili offensivi fin dal primo avvio.
Farsi strada tra le orde di demoni potendo contare sull'incredibile stabilità tecnica garantita dal RE Engine su PC è un'esperienza estremamente fluida e appagante. Il titolo permette di alternare tre diversi protagonisti dotati di dinamiche uniche, accompagnati da una colonna sonora memorabile che si intensifica a seconda della complessità delle combo eseguite. Trattandosi della versione standard regolarmente in stock su Steam, recuperare Devil May Cry 5 + Vergil a questo prezzo ridotto rappresenta la scelta ideale per mettere le mani su un pilastro assoluto degli action in terza persona. Qui la nostra recensione del gioco.
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