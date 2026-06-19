L'annuncio delle prenotazioni di GTA 6 è una conferma sull'uscita: volano le azioni di Take-Two

Come prevedibile, uno degli effetti derivanti dall'annuncio della prossima apertura delle prenotazioni su GTA 6 è stato l'aumento nel valore delle azioni di Take-Two in borsa, che hanno subito un notevole salto proprio nelle ore scorse probabilmente a causa delle conferme che questa informazione sottintende.
Come abbiamo visto, Rockstar Games ieri ha annunciato a sorpresa la data di apertura delle prenotazioni di GTA 6, con un breve video che ha mostrato anche la copertina ufficiale del gioco, la quale segue un po' lo stile classico della serie, con la tipica composizione di varie immagini.
Le prenotazioni si apriranno il 25 giugno, ma è bastata la comunicazione per rilanciare ovviamente subito GTA 6 all'interno del "buzz" mediatico generale, cosa che si è riflessa anche nelle finanze del gruppo.
Una certezza in più
Considerando che si tratta di uno dei videogiochi più attesi di questi anni, per non dire della storia del mercato, è comprensibile come anche una notizia di entità minore come la data di apertura delle prenotazioni contribuisca a modificare il valore delle azioni in borsa.
Infatti, Take-Two ha ottenuto subito un incremento di oltre il 3,5% nel valore delle azioni, ma ha continuato ad avere un andamento positivo anche nelle ore successive.
Secondo il Nasdaq, Take-Two sta registrando un aumento attuale di 4,93%, con un totale di +11,25 nella giornata di oggi, e tutto questo solo in seguito all'annuncio dell'apertura delle prenotazione e l'aver svelato la copertina di GTA 6.
In verità, probabilmente questa positività deriva anche dal fatto che una notizia del genere di fatto conferma che l'uscita avverrà nei tempi stabiliti: l'apertura delle prenotazione dovrebbe infatti sottintendere che la data di uscita di GTA 6 è confermata per il 19 novembre e non subirà ulteriori ritardi.
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