L'annuncio delle prenotazioni di GTA 6 è una conferma sull'uscita: volano le azioni di Take-Two

Come prevedibile, uno degli effetti derivanti dall'annuncio della prossima apertura delle prenotazioni su GTA 6 è stato l'aumento nel valore delle azioni di Take-Two in borsa, che hanno subito un notevole salto proprio nelle ore scorse probabilmente a causa delle conferme che questa informazione sottintende.

Come abbiamo visto, Rockstar Games ieri ha annunciato a sorpresa la data di apertura delle prenotazioni di GTA 6, con un breve video che ha mostrato anche la copertina ufficiale del gioco, la quale segue un po' lo stile classico della serie, con la tipica composizione di varie immagini.

Le prenotazioni si apriranno il 25 giugno, ma è bastata la comunicazione per rilanciare ovviamente subito GTA 6 all'interno del "buzz" mediatico generale, cosa che si è riflessa anche nelle finanze del gruppo.