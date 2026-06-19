La data di uscita di Onimusha: Way of the Sword potrebbe essere stata anticipata

Il calendario delle uscite tra settembre e ottobre è infatti uno dei più affollati degli ultimi anni. Molti publisher stanno cercando di evitare la concorrenza diretta con il nuovo Grand Theft Auto, ma questa "partenza intelligente" ha finito per concentrare numerosi titoli nella seconda metà di settembre e nella prima metà di ottobre, con il rischio che si cannibalizzino a vicenda.

Il negozio online PNP Games ha modificato la data di uscita di Onimusha: Way of the Sword , spostandola dal 24 settembre al 4 settembre . La variazione ha portato alcuni giocatori a ipotizzare che Capcom possa aver deciso di anticipare il lancio per evitare l'ingorgo di uscite previsto a fine settembre , quando l'arrivo di GTA 6 catalizzerà inevitabilmente l'attenzione mediatica.

Un errore o è stato anticipato l'annuncio ufficiale da parte di Capco?

Nel caso specifico di Onimusha: Way of the Sword, è bene precisare che la data indicata da PNP Games potrebbe essere semplicemente un errore. Tuttavia, un anticipo non sarebbe affatto inedito per Capcom. Anche Pragmata, per esempio, è stato spostato dal 24 al 17 aprile, probabilmente per evitare il confronto diretto con Saros e Diablo 4: Lord of the Hatred.

In quest'ottica, anticipare Onimusha: Way of the Sword avrebbe una sua logica: il gioco è attualmente previsto nella stessa settimana di Silent Hill: Townfall e Control Resonant, e solo una settimana dopo il debutto di Marvel's Wolverine. Portarlo al 4 settembre non eliminerebbe del tutto la concorrenza, ma lo allontanerebbe da una finestra di lancio estremamente competitiva.