Tre città leggendarie in tasca: Grand Theft Auto: The Trilogy scontato su Instant Gaming per Switch

La nostalgia per i vecchi capitoli della saga criminale di Rockstar Games continua a farsi sentire, spingendo molti appassionati a riscoprire le origini tridimensionali del franchise. Se siete tra questi, sappiate che Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition per Nintendo Switch è attualmente oggetto di un forte ribasso che taglia il prezzo della chiave digitale per il Nintendo eShop. Potete fare vostro il pacchetto cliccando sul box posizionato in alto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Lo store propone la raccolta a una base di 19,99€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale di 24,39€ applicando l'aliquota italiana al 22%. Rispetto al listino ufficiale di 60,00€, il ribasso del 67% indicato dal sito si concretizza in una riduzione del 59,35% calcolata sul prezzo finale comprensivo di tasse.
Tre capolavori intramontabili in formato portatile
Portarsi a casa Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition significa sbloccare tre pietre miliari assolute del videogioco moderno: GTA III, Vice City e San Andreas. Questa riedizione introduce ammodernamenti al sistema di controllo, ora più vicino alla reattività vista nei capitoli successivi della serie, oltre a una revisione del comparto visivo con texture a risoluzione maggiore e una gestione dell'illuminazione rifatta da zero. La particolarità della versione per la console ibrida Nintendo risiede nella possibilità di affrontare queste mastodontiche avventure in totale mobilità, sfruttando all'occorrenza anche i comandi touch per la navigazione nei menu.
L'attuale stock digitale sul portale permette un riscatto immediato direttamente sul proprio account Nintendo. Considerato il quantitativo monumentale di ore di gioco garantito dalle tre campagne e dalle innumerevoli attività secondarie di Liberty City, Vice City e dello stato di San Andreas, l'offerta su Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition si profila come l'occasione ideale per colmare una lacuna storica o semplicemente per rivivere queste iconiche storie criminali a prezzo ridotto.
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