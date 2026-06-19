Blue Prince arriverà in una ricca versione fisica su Switch 2, con gadget aggiuntivi da collezione

Dogubomb e Raw Fury hanno annunciato l'edizione fisica per Blue Prince su Nintendo Switch 2, l'ottimo gioco a enigmi che ha rappresentato uno dei migliori titoli del 2025, a cui possono essere aggiunti anche vari gadget extra che possono effettivamente aiutare nel gioco.

L'edizione fisica si presenta già molto ricca: pubblicata da iam8bit, dovrebbe costare 49,99$ e avere un periodo di uscita fissato per ottobre, con le prenotazioni aperte fino al 20 luglio e caratterizzata da diversi elementi aggiuntivi, come potete vedere sul sito ufficiale.

Cosa da non sottovalutare, peraltro, è il fatto che il gioco risiederà interamente all'interno della cartuccia, dunque non è obbligatorio alcun download per poterlo avviare dal supporto fisico.