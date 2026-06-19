Blue Prince arriverà in una ricca versione fisica su Switch 2, con gadget aggiuntivi da collezione

Dogubomb e Raw Fury hanno annunciato l'edizione fisica per Blue Prince su Nintendo Switch 2, l'ottimo gioco a enigmi che ha rappresentato uno dei migliori titoli del 2025, a cui possono essere aggiunti anche vari gadget extra che possono effettivamente aiutare nel gioco.
L'edizione fisica si presenta già molto ricca: pubblicata da iam8bit, dovrebbe costare 49,99$ e avere un periodo di uscita fissato per ottobre, con le prenotazioni aperte fino al 20 luglio e caratterizzata da diversi elementi aggiuntivi, come potete vedere sul sito ufficiale.
Cosa da non sottovalutare, peraltro, è il fatto che il gioco risiederà interamente all'interno della cartuccia, dunque non è obbligatorio alcun download per poterlo avviare dal supporto fisico.
Un'edizione davvero ricca
All'interno dell'edizione fisica, oltre alla cartuccia e ovviamente la confezione, troviamo diversi contenuti aggiuntivi molto interessanti come un poster a doppia faccia da 18 pollici, un libretto delle note con fogli a quadretti e un codice download per la colonna sonora.
A tutto questo si possono però aggiungere diversi gadget da collezione, alcuni dei quali con possibili riflessi nelle possibilità di risolvere gli enigmi.
Troviamo dunque delle repliche delle chiavi presenti nel gioco, vari volumetti di appunti, spille, una scatola da pranzo e delle riproduzioni con copertina rigida dei libri Swim Bird, The Red Prince e A New Clue.
Questi tre libri sono le versioni fisiche di quelli che possono essere presi dalla libreria all'interno del gioco e rappresentano degli aiuti importanti per risolvere alcuni enigmi, contenendo vari indizi che, in versione cartacea, possono forse essere di utilizzo più pratico.
Iam8bit vende anche la raccolta completa dell'edizione fisica con tutti i gadget al prezzo di 174,99$, oppure gli extra senza il gioco a 129,99$. Blue Prince è stato lanciato a sorpresa su Nintendo Switch 2 lo scorso marzo.
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