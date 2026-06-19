Ho passato metà della mia vita aspettando GTA VI

Prima di GTA VI, ricordiamoci perché GTA ha conquistato il mondo e soprattutto come abbia condizionato la vita di milioni di persone diverse in tutto il mondo.

Lo ricordo eccome il primo Grand Theft Auto: mi spuntò nella lunga lista dei giochi inclusi in una compilation Twilight, ovvero un CD zeppo di software pirata che si passava di mano in mano, piuttosto di moda a quei tempi. Era il 1998 o giù di lì quando lo installai, del gioco avevo già letto su non so quale rivista specializzata e volevo provarlo anche solo perché era fatto da DMA Design... sono cresciuto con i Lemmings, e Body Harvest su N64 mi aveva fatto esplodere la testa. Grand Theft Auto era davvero un titolo bizzarro che si reggeva a tutti gli effetti con lo sputo ma allo stesso tempo era davvero molto, molto, molto divertente... almeno per un paio di giorni. Decisamente troppo poco per fare la storia dei videogiochi, uh?

Piccolo e carino L'uscita di GTA 2 aveva attirato la mia curiosità, ma dopo aver provato il primo non riponevo sufficiente fiducia nel gioco da lasciargli ad occhi chiusi un cinquantone. Una copia di GTA 2 entrò in casa mia per puro caso l'anno successivo, quando venne convertito per Dreamcast. Fu amore a prima vista? Non proprio, ma ora aveva finalmente una struttura, anche una certa varietà grazie al bellissimo sistema di sindacati che costituiva l'ossatura del gioco. Da Grand Theft Auto VI vorrei anche una più dettagliata riproduzione in scala degli spazi bianchi, quindi deserti e foreste più estese, e tutto quel vuoto che rende tutto più epico e realistico Su Grand Theft Auto 2 ci passai un bel po' di settimane, ma lo mollai perché se non riuscivi a fare certe cose dovevi ricominciare perdendo tantissimo tempo. La progressione era una palla al piede, ma da GTA 2 rimasi davvero intrigato. No, non voglio dire che già immaginavo un successo planetario, tutt'altro. Nel 2001 avevo già iniziato a fare questo lavoro a tempo pieno, e al mio secondo E3 mi ritrovai davanti allo stand più importante che Rockstar Games abbia mai avuto nella gigantesca area espositiva del Los Angeles Convention Center.

L'E3 della svolta Quell'anno la compagnia portò in fiera due giochi: GTA III e State of Emergency, li ricordo come fosse ieri su questi due monitor a tubo catodico, uno accanto all'altro e ciascuno a capo di questa fila di postazioni per testarli dal vivo. Ma c'è ancora chi lo chiama Grand Theft Auto invece che GTA? La fila maggiore non era per GTA III, che comunque era un bel vedere, ma per State of Emergency che a prima vista sembrava proporre esattamente quel che proponeva l'altro, solo in un formato più condensato e veloce, di conseguenza più adatto alle partite a tempo limitato che potevi guadagnarti in una fiera come quella. È che di GTA III non avevamo ancora capito lo scopo, e ne vedevamo più i limiti che le possibilità; State of Emergency era più basilare ma soprattutto più comprensibile per i videogiocatori a cavallo del millennio. Oggi ci dimentichiamo che di giochi come GTA III, prima di GTA III, praticamente non ne esistevano. La cosa più simile, ma comunque molto diversa, era Shenmue di Sega che aveva comunque un approccio più limitato, poetico, avventuroso, più legato agli immersive sim che Yu Suzuki rimodula in un poco commercializzabile Full Reactive Eyes Entertainment, che a un action sfrontato.

Il futuro era qui Grand Theft Auto III arrivò in redazione i primi di ottobre del 2001. Non possedevo ancora una PlayStation 2 perché la lotta con Sega, oltre alla debacle immeritata del Dreamcast, mi aveva lasciato col dente avvelenato. Sfruttavo quella in ufficio, tanto mi bastava, ma quel pomeriggio capitolai. Vedere e giocare GTA III su quella benedetta PlayStation 2, senza calca e con la possibilità di immergersi finalmente nella sua trama e nelle sue atmosfere noire, è stato come sentire un boom nella testa. Te che aspetti il 19 novembre Un'iniezione di adrenalina nel cuore? Forse esagero, ma non c'era modo di non guardare lo schermo senza pensare: "wow, ma questo è il futuro!". Immaginatela però più colorita. Molto più colorita. L'impatto col gioco fu insomma devastante, ma per tutti: nessun collega escluso. GTA III non era perfetto, tutt'altro: se alla guida di una vettura correvi un po' più veloce, faticava addirittura ad assemblare la mappa attorno al giocatore, che a quel punto poteva persino cadere fuori dalla stessa. Le conversioni successive hanno risolto questi problemi legati anche ai limiti delle console passate, ma all'uscita del gioco era prassi rallentare per dare tempo a PlayStation 2 e al motore grafico di rimettere strade ed edifici al loro posto. Oggi sembra impensabile, durante l'epoca a 32-bit era solo una delle tante stranezze a cui abituarsi. Ne valeva comunque la pena, dannazione. Del resto lo sappiamo tutti oggi quanto fu fondamentale GTA III nella storia dei videogiochi, ma fidatevi quando vi dicono che vederlo esplodere in diretta fu un'emozione a parte.

L'avvento del 3D Il cinismo, il linguaggio spinto, le indimenticabili radio, l'idea generalizzata di "poter far tutto" persino il poliziotto e il tassista, come la possibilità di immergersi completamente nel ruolo fornito, rendevano GTA III un pacchetto enorme, proibito, praticamente irresistibile. Quello che nei commenti immancabilmente scriverà "Ma solo a me di GTA VI non frega nulla?" Nel 2001 sorprendeva anche semplicemente il fatto che si potesse salire e scendere dalla vettura, o che nello stesso gioco fosse permesso guidare una moto, correre e sparare tra i vicoli di una metropoli ricostruita in 3D, vivere una storia tutto sommato intrigante. GTA III sembrava potenzialmente poter contenere qualsiasi esperienza di gioco. E poi era un gran bel sandbox: le missioni potevano essere risolte in tanti modi diversi e per questo la rigiocabilità non era un problema. Arrivati così in alto, nessuno avrebbe mai pensato che nel giro di due anni l'ex DMA Design, e oramai Rockstar North a tempo pieno, avrebbe superato sé stessa non una, ma ben due volte. Per Vice City credo sia l'ultima volta che organizzarono un vero e proprio press-tour: "volo a Miami, yacht e mitragliatori", ricordo bene o male questo dai racconti di chi partecipò. Per San Andreas la fecero più semplice: presero una stanza d'albergo, ci schiaffarono dentro un megaschermo con una console e una copia del gioco. Ma i giorni a disposizioni non erano tanti e dovemmo organizzare una staffetta in due per portarlo a termine e scriverne la recensione.

Una vittoria generazionale Con Vice City prima, e il pantagruelico GTA: San Andreas dopo, Rockstar ricostruisce gli anni '80 e i "90, ne coglie l'essenza più cinematografica, aggiunge e toglie meccaniche a piacimento. Ha finalmente pieno controllo sull'engine come sull'hardware, e ne fa quel che vuole. Si concentra così sulle storie, sui personaggi, sulla verosimiglianza di strade, edifici, suoni, atmosfere. Tutto questo prima che altre software house provassero a replicarne il successo, creando di conseguenza un gap che nessuno è mai riuscito a colmare. Come sempre io sceglierò la mira manuale: è un modo per alzare la difficoltà senza alzarla davvero, così il gioco diventa più impegnativo, realistico ma i nemici non si trasformano in spugne o super uomini San Andreas sarà un apice che la stessa Rockstar faticherà a replicare con il capitolo successivo che torna a concentrarsi su una sola città, ma ricostruita on un dettaglio grafico ed emotivo di ben altro livello. Tommy Vercetti è un irresistibile psicopatico, Carl Johnson un mito, ma Niko Bellic è davvero unico nel suo genere sia per il background, che per l'umanità sorprendente che gli sviluppatori sono riusciti a imprimergli. La sua è la storia più interattiva e toccante della serie, ma GTA IV non sarebbe così fondamentale senza le due essenziali espansioni The Lost and Damned e Ballad of Gay Tony. In questi caso, credo, sia il trittico a fare il capolavoro. GTA IV ebbe ancora più risonanza del precedente anche grazie a una campagna marketing mai vista prima per un videogioco, al punto che potevi imbatterti nel faccione di Niko Bellic camminare per Liberty City, tra l'altro con Get Innocuous degli LCD Soundsystem in sottofondo, sui canali generalisti se non addirittura sulla Rai. Era il 2008, avevo 28 anni, e fu come vincere una guerra: il gioco più proibito, sulla TV più istituzionale. Siamo meglio del cinema! Era proprio questa l'idea. Siamo l'intrattenimento del futuro! E chissà dove arriveremo.

Triplice approccio Per un amante dell'immedesimazione come me, la notizia che GTA V avrebbe avuto tre personaggi non mi fece saltare di gioia. La fiducia però è stata ripagata: non solo adoro il cast del gioco, ma lo trovo estremamente intelligente perché offre un alter-ego ad ogni tipo di giocatore. GTA V apre a una nuova generazione di giocatori offrendo loro tre personaggi pensati per rappresentare i tre modi in cui abbiamo sempre giocato GTA: Trevor per chi ha passato le ore a falcidiare poveracci, Franklin per chi vuole arrivare a tutti i costi e Michael, il personaggio pensato per chi c'è fin dal primo gioco. Sembra proprio che quest'anno l'estate non finirà almeno fino a dicembre... almeno! Un colpo di genio, e di classe, come ne ha infilati tanti Rockstar Games. Di GTA V, a trentatré anni come Cristo, ne comprai febbrilmente due copie, una per me e una per un mio amico, prima del lancio ufficiale, in uno dei tanti negozi privati che oggi non esistono più. Sebbene in alcuni frangenti GTA V ha fatto alcuni passi indietro rispetto al precedente, è stata un'esperienza fuori di testa. L'ho giocato e finito due volte, e tanto tempo l'ho passato in GTA Online almeno da quando ha iniziato a funzionare, ricordo che ci misero quasi un anno per fare andare a dovere i server. Ma poi abbiamo visto cosa è successo, i fenomeni che ha generato, quanto ha incassato e continua ancora ad incassare, i server RP che lo rendono dopo tanti anni uno dei giochi più visti su Twitch. Oltre che uno dei più venduti, amati, supportati e così via.

GTA Il catalizzatore Dopo tredici anni dall'ultimo capitolo della serie, Grand Theft Auto VI è finalmente in dirittura d'arrivo. Il 19 novembre potremo finalmente giocare quello che molto probabilmente è già il gioco più costoso mai realizzato, il seguito del prodotto d'intrattenimento più remunerativo di sempre, il titolo che quando passa fa scansare tutti gli altri giochi. Piaccia o meno, GTA VI è un evento che lascerà il segno. Dopo tanti anni in sviluppo, GTA VI non rischia di rappresentare un mondo che non esiste più? In un momento così critico per l'industria videoludica, un catalizzatore simile può avere gli effetti più disparati: certamente positivi perché sarà un richiamo irresistibile per chi si è allontanato dai videogiochi, ma anche potenzialmente negativi, con un GTA VI che finisce per rappresentare il canto del cigno di un certo modo di realizzare prodotti ad alto e altissimo budget. Cadere nell'hype è umano, ma ho imparato a gestirlo da tempo: questa è la prima volta che non aspetto febbrilmente un nuovo open world Rockstar. Non è un problema di apatia, di inerzia, di vecchiaia incipiente, perché in realtà ho una voglia folle di giocare a GTA VI; sono anche abbastanza certo che non mi deluderà, forse è proprio per questo che invece di un'ossessione, il nuovo Grand Theft Auto lo sto vivendo e aspettando come un evento rassicurante. Su questo gioco ci stanno sputando sangue in troppi e da troppi anni: anche se fosse un fallimento sarebbe il più grande di sempre, comunque meritevole di essere osservato da vicino.

Colpi di pennello A pensarci bene, ho passato metà della mia vita ad aspettare il prossimo GTA di turno, e con me tantissimi altri appassionati. Perché continuo a farlo? Beh, la risposta può allungare l'articolo a dismisura, è che GTA ha davvero una marcia in più. Nessuno come Rockstar sa inserire il dettaglio giusto, al posto giusto, rendere così credibili, interattivi e reattivi questi mondi di gioco. Con Rockstar Games è prima di tutto una questione di dettagli Come si muovono le ruote delle vetture, il rumore della ghiaia e della ventola del motore che parte quando parcheggi, la tridimensionalità del lunotto posteriore, gli effetti cinematografici applicati ai videogiochi come i fari delle vetture in lontananza per creare l'illusione di un mondo che vive anche lontano da noi. A saperli cogliere, ci sono dettagli in questi giochi davvero sorprendenti, sottili ed eleganti: come quando nel primo Red Dead Redemption arrivi finalmente a Blackwater e senti per la prima volta il rumore delle strade sotto gli zoccoli dei cavalli, percepisci quel senso di fastidiosa modernità, il finire di un'epoca, ancor prima di vedere la prima automobile apparire. I giochi Rockstar sono profondi a seconda degli occhi di chi li guarda: crescendo è possibile vedere emergere da quelli che credevamo essere soltanto dei meravigliosi sandbox insanguinati, storie di tutto rispetto, personaggi indimenticabili e tutt'altro che scontati. Ma GTA VI è anche il primo gioco della serie ad essere sviluppato dopo il grande successo di GTA Online, che ha attirato una quantità di giovani e giovanissimi che oggi, probabilmente, potrebbero volere un'esperienza molto diversa. Da questo punto di vista, tornare a Vice City è stata una buona idea: non esiste città nell'universo di GTA più trasversale, perfetta per cazzeggiare come per raccontare grandi storie, inoltre non ci mettevamo piede da oltre ventiquattro anni.

Preoccupazioni? Cosa può andar male? La satira del gioco dopo tanti anni di sviluppo potrebbe apparire fuori fuoco, il gameplay rivelarsi troppo ingessato e le missioni poco creative, che è poi quello che in parte è successo con Red Dead Redemption II. Questo è anche un percorso consapevole che Rockstar Games porta avanti ahimé da GTA IV in poi, limitando nelle missioni le potenzialità del gameplay emergente in favore di un'esperienza più guidata e cinematografica. Paradossalmente è in GTA Online che ho ritrovato lo spirito creativo delle vecchie missioni di una volta, dove ti veniva dato un obiettivo e come risolverla ci pensavi tu insieme al tuo gruppo. Riuscirà GTA VI a far tornare ai videogiochi tutti quegli appassionati che l'industria si è persa per strada? Quanto ci siamo divertiti con GTA Online, uno di quei giochi che ti fanno soffocare nel cuscino le risate alle tre di notte. E parliamo di un progetto creato dal nulla, pensato e realizzato tredici anni fa per delle console che da tempo appartengono al mondo del retrogame. GTA VI porta con sé anche il nuovo GTA Online che deve comunque dimostrare di aver saputo sfruttare tutto questo tempo proponendo un netto salto in avanti. Sicuramente la parte role playing avrà un ruolo importantissimo, anche se sarà necessario vedere come reagiranno i giocatori di questo spin-off amatoriale ad una versione regolamentata: parte del fascino dei server RP sono anche le riproduzioni reali e senza licenza di autovetture, forze dell'ordine, marche di abbigliamento, e questo non te lo puoi permettere su server ufficiali.

G-DAY Il 19 novembre 2026 accenderò la console come ho fatto decine di volte negli ultimi trent'anni. Con meno frenesia rispetto al passato, forse, ma con la stessa curiosità. Perché Grand Theft Auto non è soltanto una serie di videogiochi: è una linea che attraversa la mia vita professionale e quella di milioni di giocatori. Ho visto GTA nascere, inciampare, rivoluzionare un intero medium e diventare un fenomeno culturale globale. Ora tocca a GTA VI. E per la prima volta non mi interessa tanto sapere se sarà il migliore della serie. Mi basta esserci quando ricomincerà a fare la storia.