Bologna Game Farm dà il via al programma di accelerazione della sesta edizione

Bologna Game Farm, il progetto pubblico dedicato allo sviluppo videoludico promosso dal Comune di Bologna con il supporto della Regione Emilia‑Romagna, ha ufficialmente avviato il programma di accelerazione della sua sesta edizione.
Anche quest'anno il percorso si svolge alle Serre di ART‑ER, nei Giardini Margherita di Bologna (via Castiglione 136), e prevede una serie di giornate "aperte" rivolte all'intero ecosistema gaming regionale, oltre all'Open Day previsto per settembre.
Il programma della nuova edizione
La nuova edizione, partita il 17 giugno, accompagnerà fino a ottobre 2026 gli otto progetti selezionati dal bando, supportandoli nella realizzazione di una vertical slice, di un pitch professionale, di un business plan e di una strategia di pubblicazione. Si tratta di passaggi fondamentali per trasformare un'idea in un progetto credibile agli occhi di publisher e investitori, perché consentono ai team di presentare una versione giocabile del gioco, definire un modello di sostenibilità economica e prepararsi al mercato.
Il programma ha un orizzonte biennale ed è cofinanziato dalla Regione Emilia‑Romagna tramite fondi PR FESR 2021/2027. Al termine della prima fase, nel 2027, verranno scelti due team che potranno completare il proprio videogioco grazie a un contributo a fondo perduto di 15.000 euro ciascuno.
Il bando 2026, focalizzato su scala regionale, è stato aperto non solo a imprese e liberi professionisti, ma per la prima volta anche ad associazioni e persone fisiche, con l'obiettivo di valorizzare le competenze creative e progettuali presenti nel territorio. Nel corso dei prossimi mesi si terranno diverse giornate di accelerazione aperte al pubblico, dedicate a temi chiave come game design, programmazione, produzione, budget, proprietà intellettuale, musica, localizzazione e sostenibilità economica.
Calendario degli appuntamenti aperti al pubblico:
- 24 giugno 2026 - Produzione, pubblicazione e piano d'impresa
- 8 luglio 2026 - Budget videogioco
- 9 luglio 2026 - Game Design
- 16 luglio 2026 - Programming
- 9 settembre 2026 - Graphics and arts UX/UI
- 10 settembre 2026 - Musica e localizzazioni
- 24 settembre 2026 - Proprietà intellettuale e sostenibilità economica
Per iscriversi alle giornate di accelerazione è necessario compilare il modulo dedicato, selezionando una o più date di interesse. Per partecipare all'Open Day del 16 settembre 2026 (10:00-18:00) è invece richiesto un modulo specifico, disponibile al relativo link.
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