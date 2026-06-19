Bologna Game Farm dà il via al programma di accelerazione della sesta edizione

Il programma della nuova edizione

La nuova edizione, partita il 17 giugno, accompagnerà fino a ottobre 2026 gli otto progetti selezionati dal bando, supportandoli nella realizzazione di una vertical slice, di un pitch professionale, di un business plan e di una strategia di pubblicazione. Si tratta di passaggi fondamentali per trasformare un'idea in un progetto credibile agli occhi di publisher e investitori, perché consentono ai team di presentare una versione giocabile del gioco, definire un modello di sostenibilità economica e prepararsi al mercato.

Il programma ha un orizzonte biennale ed è cofinanziato dalla Regione Emilia‑Romagna tramite fondi PR FESR 2021/2027. Al termine della prima fase, nel 2027, verranno scelti due team che potranno completare il proprio videogioco grazie a un contributo a fondo perduto di 15.000 euro ciascuno.

Il bando 2026, focalizzato su scala regionale, è stato aperto non solo a imprese e liberi professionisti, ma per la prima volta anche ad associazioni e persone fisiche, con l'obiettivo di valorizzare le competenze creative e progettuali presenti nel territorio. Nel corso dei prossimi mesi si terranno diverse giornate di accelerazione aperte al pubblico, dedicate a temi chiave come game design, programmazione, produzione, budget, proprietà intellettuale, musica, localizzazione e sostenibilità economica.

Calendario degli appuntamenti aperti al pubblico:

24 giugno 2026 - Produzione, pubblicazione e piano d'impresa

8 luglio 2026 - Budget videogioco

9 luglio 2026 - Game Design

16 luglio 2026 - Programming

9 settembre 2026 - Graphics and arts UX/UI

10 settembre 2026 - Musica e localizzazioni

24 settembre 2026 - Proprietà intellettuale e sostenibilità economica

Per iscriversi alle giornate di accelerazione è necessario compilare il modulo dedicato, selezionando una o più date di interesse. Per partecipare all'Open Day del 16 settembre 2026 (10:00-18:00) è invece richiesto un modulo specifico, disponibile al relativo link.