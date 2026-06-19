THQ Nordic ha lanciato su Steam i saldi estivi anticipati, da Reanimal a Titan Quest 2

THQ Nordic ha deciso di giocare d'anticipo e ha aperto su Steam i suoi saldi estivi con una settimana di anticipo rispetto alle promozioni ufficiali della piattaforma, proponendo sconti su un ampio catalogo di titoli che coprono praticamente ogni genere. L'iniziativa include sia produzioni recenti che meno, offrendo un'occasione interessante per ampliare la propria libreria a prezzi ridotti.
Tra le offerte principali spicca Reanimal, l'horror ora disponibile a 29,99 euro grazie a uno sconto del 30%. Sul fronte dei GDR d'azione, Titan Quest 2, attualmente in accesso anticipato, scende a 24,99 euro sempre con il 30% di sconto
Altre promozioni in evidenza
Cambiando completamente registro, tra le promozioni in evidenza troviamo anche SpongeBob SquarePants: Titani della Marea, proposto a 23,99 euro con un taglio del 40%. Ottima occasione anche per recuperare Remnant 2, disponibile a 12,49 euro nella versione standard e a 17,99 euro per la Ultimate Edition, che include tutte le espansioni pubblicate finora.
Tra gli altri titoli segnaliamo Wreckfest a 2,99 euro (-90%), Biomutant a 9,99 euro (-75%) ed Epic Mickey Rebrushed a 19,99 euro (-50%). Tutte le promozioni resteranno attive fino al 25 giugno. Quelli citati sono solo alcuni degli sconti disponibili: il catalogo completo è consultabile direttamente su Steam a questo indirizzo.
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