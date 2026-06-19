THQ Nordic ha lanciato su Steam i saldi estivi anticipati, da Reanimal a Titan Quest 2

THQ Nordic ha deciso di giocare d'anticipo e ha aperto su Steam i suoi saldi estivi con una settimana di anticipo rispetto alle promozioni ufficiali della piattaforma, proponendo sconti su un ampio catalogo di titoli che coprono praticamente ogni genere. L'iniziativa include sia produzioni recenti che meno, offrendo un'occasione interessante per ampliare la propria libreria a prezzi ridotti.

Tra le offerte principali spicca Reanimal, l'horror ora disponibile a 29,99 euro grazie a uno sconto del 30%. Sul fronte dei GDR d'azione, Titan Quest 2, attualmente in accesso anticipato, scende a 24,99 euro sempre con il 30% di sconto