Steam Controller, cresce la domanda: le nuove stime di consegna puntano al 2027

Le nuove stime di consegna per lo Steam Controller puntano al 2027: Valve ha aggiornato il sistema di prenotazione del dispositivo e sono appunto queste le indicazioni valide per chi effettua l'acquisto adesso.

"Non abbiamo alcun piano per interrompere la produzione dello Steam Controller", ha dichiarato Valve. "Tuttavia, considerando la domanda attuale rispetto al numero di unità che sappiamo di poter realizzare entro la fine dell'anno, vogliamo gestire al meglio le aspettative in merito a quando gli utenti potranno ricevere il proprio ordine."

Lanciato all'inizio di maggio, il dispositivo ha subito riscosso un grande successo e probabilmente le proporzioni di tale fenomeno erano inattese, da qui le difficoltà che Valve sta incontrando nel cercare di soddisfare la richiesta.

"Quando abbiamo lanciato Steam Controller, il mese scorso, ci siamo resi conto molto rapidamente che la domanda iniziale aveva superato le nostre aspettative", ha spiegato l'azienda, che a quel punto ha adottato un sistema di prenotazione basato sulle code.