Call of Duty: Black Ops 7 presenta la mappa Zombie Kowakujo con un trailer spettacolare

Treyarch e Activision hanno presentato con uno spettacolare trailer cinematografico la mappa Kowakujo, che sarà disponibile nella modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 a partire dal 25 giugno.
Anche stavolta il video è davvero coinvolgente e vede i protagonisti della campagna precipitare dal cielo per atterrare appunto nel nuovo scenario, che tuttavia si rivela fin da subito decisamente insidioso tra fiumi di lava, rocce che si sgretolano e un'enorme quantità di morti viventi.
In questo caso a manifestare un legame con l'ambientazione è Takeo, che peraltro è anche il primo della squadra a scorgere nel cielo un'ulteriore minaccia, rappresentata da un gigantesco drago: un bel problema da risolvere, l'ennesimo, per gli eroi di Call of Duty Zombies.
Come avrete notato, il trailer si apre con un doveroso tributo a Tom Kane, lo storico doppiatore di Takeo che non ha potuto riprendere il ruolo in questo capitolo per via di un grave ictus ed è purtroppo venuto a mancare alcuni giorni fa.
Una modalità che ha colpito nel segno
Dopo un esordio non troppo convincente con la mappa Paradox Junction, la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 ha decisamente recuperato terreno con l'arrivo dello scenario Totenreich, che fra mostri e robot giganti è riuscito a riconquistare i giocatori.
Kowakujo arriva dunque in un momento di grazia per lo sparatutto prodotto da Activision, che sembra aver trovato un equilibrio e punta a introdurre anche stavolta contenuti esclusivi, nemici sorprendenti e un level design all'altezza delle aspettative.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.