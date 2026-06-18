Call of Duty: Black Ops 7 presenta la mappa Zombie Kowakujo con un trailer spettacolare

Treyarch e Activision hanno presentato con uno spettacolare trailer cinematografico la mappa Kowakujo, che sarà disponibile nella modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 a partire dal 25 giugno.

Anche stavolta il video è davvero coinvolgente e vede i protagonisti della campagna precipitare dal cielo per atterrare appunto nel nuovo scenario, che tuttavia si rivela fin da subito decisamente insidioso tra fiumi di lava, rocce che si sgretolano e un'enorme quantità di morti viventi.

In questo caso a manifestare un legame con l'ambientazione è Takeo, che peraltro è anche il primo della squadra a scorgere nel cielo un'ulteriore minaccia, rappresentata da un gigantesco drago: un bel problema da risolvere, l'ennesimo, per gli eroi di Call of Duty Zombies.

Come avrete notato, il trailer si apre con un doveroso tributo a Tom Kane, lo storico doppiatore di Takeo che non ha potuto riprendere il ruolo in questo capitolo per via di un grave ictus ed è purtroppo venuto a mancare alcuni giorni fa.