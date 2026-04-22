Call of Duty: Black Ops 7 presenta la mappa Zombie di Totenreich, fra mostri e robot giganti

Treyarch e Activision hanno presentato con un trailer la mappa Totenreich per la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7: il nome dello scenario in tedesco significa "Regno dei Morti", e non potrebbe ovviamente essere più appropriato.

Parliamo infatti di un'isola legata all'universo originale di Edward Richtofen, uno dei personaggi della campagna Zombie di Black Ops 7: un tempo sede di un tranquillo villaggio di pescatori, è stata devastata dal risultato degli espertimenti condotti dal famigerato Gruppo 935.

A causa di una procedura fallita, infatti, tutta la mappa è stata teletrasportata nell'Etere Oscuro, assumendo i connotati di una location da incubo per chiunque si ritrovi a doverla visitare, e i protagonisti della campagna lo scopriranno ben presto.

Totenreich si presenta infatti come un luogo ormai abbandonato, che ha fatto da sfondo alla disperata resistenza di chi ha provato a difendersi dall'avanzata degli zombie, ma che ancora adesso è tutt'altro che sicuro.