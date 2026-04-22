Call of Duty: Black Ops 7 presenta la mappa Zombie di Totenreich, fra mostri e robot giganti

Treyarch e Activision hanno presentato con un trailer la mappa Totenreich per la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7: il nome dello scenario in tedesco significa "Regno dei Morti", e non potrebbe ovviamente essere più appropriato.
Parliamo infatti di un'isola legata all'universo originale di Edward Richtofen, uno dei personaggi della campagna Zombie di Black Ops 7: un tempo sede di un tranquillo villaggio di pescatori, è stata devastata dal risultato degli espertimenti condotti dal famigerato Gruppo 935.
A causa di una procedura fallita, infatti, tutta la mappa è stata teletrasportata nell'Etere Oscuro, assumendo i connotati di una location da incubo per chiunque si ritrovi a doverla visitare, e i protagonisti della campagna lo scopriranno ben presto.
Totenreich si presenta infatti come un luogo ormai abbandonato, che ha fatto da sfondo alla disperata resistenza di chi ha provato a difendersi dall'avanzata degli zombie, ma che ancora adesso è tutt'altro che sicuro.
Ci sono anche mostri e robot giganti!
Di recente Activision ha smentito le voci su di un gioco stand alone di Call of Duty: Zombie, dimostrando però anche con Totenreich che la saga possiede ormai un'indipendenza narrativa e un proprio universo consolidato.
Il trailer si apre infatti con Richtofen che scorge in lontananza uno spettacolo difficile da immaginare per Call of Duty, con un mostro gigante e un robot altrettanto imponente che lottano fra le montagne.
Troveremo anche situazioni del genere nella nuova mappa della modalità Zombie in arrivo con il lancio della Stagione 3: Reloaded di Call of Duty: Black Ops 7?