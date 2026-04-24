Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone presentano la Stagione 03 Furiosa tra vecchie glorie, zombi e l'arrivo di RoboCop

Il prossimo 30 aprile Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone riceveranno la "Stagione 03 Furiosa", un massiccio aggiornamento di metà stagione che promette di espandere l'esperienza di gioco su tutti i fronti, dalle classiche arene multigiocatore fino al ritorno della modalità Zombi . Vediamo nel dettaglio quali sono i contenuti principali che saranno aggiunti.

I contenuti della stagione 3

Per gli amanti del Multigiocatore tradizionale, l'aggiornamento introduce Onsen, una mappa inedita ambientata in una pittoresca spa giapponese, pensata per frenetici scontri 6v6 e 2v2. A farle compagnia arrivano due graditissimi ritorni in versione rimasterizzata: le storiche Summit e Hacienda.

Ma la Stagione 3 non è solo questione di mappe. Debutta infatti la modalità Freerun, una vera e propria sfida a tempo attraverso dieci zone per mettere alla prova le proprie abilità di parkour. Sul fronte delle regole d'ingaggio, si aggiungono Heat Wave Havoc, dove il gioco di squadra e il completamento degli obiettivi faranno salire un indicatore di "Heat" per sbloccare bonus, e la più leggera Freeze Tag, in cui lo scopo sarà letteralmente congelare la squadra avversaria.

L'aggiornamento, già anticipato da un trailer, spinge forte anche sulla modalità Zombi, introducendo la nuova mappa Totenreich. I giocatori verranno catapultati in un inquietante villaggio di pescatori norvegese inghiottito dall'Etere Oscuro, dove dovranno far luce sui loschi esperimenti del Gruppo 935. A sbarrare loro la strada ci sarà il Necropincer, un nuovo mostro armato di tridente decisamente minaccioso. Per sopravvivere, i giocatori potranno impugnare la Jotunn Star, una letale Arma Speciale corpo a corpo, alimentata da energia spettrale, sfruttare la trappola Flammenfalle e il nuovo potenziamento da campo fiammeggiante Wild Fire. Non mancheranno ovviamente la Main Quest, mimetiche Pack-a-Punch inedite e armi leggendarie celate nella celebre Mistery Box.

Sul versante battle royale di Warzone, arrivano due modalità a tempo limitato: l'adrenalinica Hot Pursuit nella mappa Avalon, una vera e propria caccia ad alta velocità tra guardie e ladri, e la caotica Prop Hunt Royale su Rebirth Island, che vedrà scontrarsi due maxi-squadre da 24 giocatori. L'armamentario si espande con la letale Granata a Grappolo (Cluster Grenade) e l'introduzione degli Spikes, uno stimolante sperimentale acquistabile alle stazioni di rifornimento per potenziare temporaneamente le capacità in combattimento.

Novità in vista anche per la modalità PvE cooperativa Endgame, che manterrà il suo status free-to-play ancora per un periodo limitato. Qui i giocatori potranno cimentarsi nell'Atto II, intitolato Operazione Broken Mirror, affrontando nuove sfide armati della fiammante abilità principale Thermal Spike.

Infine, l'arsenale condiviso tra tutte le modalità si arricchisce con l'arma speciale Siren e la letale Katana, ma a rubare la scena saranno i nuovi eventi crossover. Attraverso uno speciale Event Pass, infatti, i giocatori potranno sbloccare l'Operatore di RoboCop. Nel negozio, invece, spiccherà il bundle Tracer Pack: Luxury Crews Ultra Skin, che porterà sul campo di battaglia il carismatico Terry Crews nei panni del celebre "The Replacer".