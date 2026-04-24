Solo Leveling: Arise Overdrive ha un periodo di uscita su PS5 e Xbox Series X|S

Dopo essere approdato su PC da alcuni mesi, Solo Leveling: Arise Overdrive si appresta ad arrivare anche su PS5 e Xbox Series X|S, come annunciato con un nuovo trailer che riporta anche il periodo di uscita previsto per queste ulteriori conversioni.
Si tratta, ovviamente, di un adattamento videoludico della celebre serie di light novel coreana che è poi diventata manhwa e anime, raggiungendo quindi la popolarità globale grazie a queste trasposizioni che hanno innescato le immancabili conversioni in videogioco.
In particolare, Solo Leveling: Arise Overdrive è un adattamento di Solo Leveling: Arise specificamente studiato per il mercato videoludico più tradizionale, per PC e console, rispetto al titolo di partenza.
Un gioco più tradizionale, per PC e console
Solo Leveling: Arise, lanciato inizialmente su piattaforme mobile, è caratterizzato dagli immancabili elementi gacha e micro-transazioni varie che si lo inseriscono nel filone dei giochi più diffusi su tali piattaforme, mentre Solo Leveling: Arise Overdrive si configura in maniera più tradizionale.
Lanciato lo scorso novembre già su PC, Solo Leveling: Arise Overdrive abbandona buona parte delle meccaniche gacha e si presenta come un gioco di ruolo d'azione più classico, adattato al pubblico più specificamente legato a PC e console.
Solo Leveling: Arise Overdrive arriverà dunque presto anche su PS5 e Xbox Series X|S: non c'è ancora una data di uscita precisa, ma nel trailer pubblicato in occasione dell'evento ID@Xbox tenutosi ieri è emerso che ilgioco arriverà nel secondo trimestre del 2026 su tali console.
Il gioco è sviluppato da Netmarble Neo e pubblicato da Netmarble, e dovrebbe sostanzialmente presentarsi alla pari della versione PC con gli aggiornamenti ricevuti finora nel post-lancio.