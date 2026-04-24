Solo Leveling: Arise Overdrive ha un periodo di uscita su PS5 e Xbox Series X|S

Dopo essere approdato su PC da alcuni mesi, Solo Leveling: Arise Overdrive si appresta ad arrivare anche su PS5 e Xbox Series X|S, come annunciato con un nuovo trailer che riporta anche il periodo di uscita previsto per queste ulteriori conversioni.

Si tratta, ovviamente, di un adattamento videoludico della celebre serie di light novel coreana che è poi diventata manhwa e anime, raggiungendo quindi la popolarità globale grazie a queste trasposizioni che hanno innescato le immancabili conversioni in videogioco.

In particolare, Solo Leveling: Arise Overdrive è un adattamento di Solo Leveling: Arise specificamente studiato per il mercato videoludico più tradizionale, per PC e console, rispetto al titolo di partenza.