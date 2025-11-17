Solo Leveling: Arise Overdrive svela data e orario di lancio e accesso anticipato su PC

Il debutto di Solo Leveling: Arise Overdrive si avvicina e, per preparare i giocatori, il team di Netmarble Neo ha annunciato date e orari precisi per il lancio della versione standard e per l'accesso anticipato riservato a chi acquisterà la Deluxe Edition.
Quest'ultima, oltre a garantire la possibilità di giocare con 72 ore di anticipo rispetto al lancio globale e includerà diversi bonus cosmetici: un costume esclusivo, un accessorio per il viso e due acconciature per il protagonista Jinwoo Sung, un set di emoji, il compagno "Tank Predatore" Yaruru e vari elementi per la personalizzazione del profilo giocatore. Il prezzo della Standard Edition è fissato a 39,99 euro, mentre la Deluxe sarà disponibile a 44,99 euro.
Date e orari di sblocco
Il lancio globale su PC, tramite Steam e Xbox Store, è programmato per lunedì 24 novembre alle 18:00 (ora italiana). L'accesso anticipato con la Deluxe Edition partirà invece tre giorni prima, venerdì 21 novembre alle 18:00.
Basato sul popolare manhwa sudcoreano e all'anime di successo, Solo Leveling: Arise Overdrive è un action GDR che ripercorre la storia di Jinwoo, cacciatore di rango E destinato a trasformarsi nel potente "Monarca delle Ombre". Il gioco propone scenari tratti dalla serie originale insieme a contenuti inediti, puntando su un sistema di combattimento dinamico che valorizza combo di armi, parate perfette e trasformazioni. Oltre alla campagna principale, saranno disponibili raid cooperativi fino a quattro giocatori, con la possibilità di affrontare boss di grande scala sia in solitaria che in compagnia.
Dopo il debutto su PC, il titolo arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, con uscita su console prevista nel corso del 2026.