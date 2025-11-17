Solo Leveling: Arise Overdrive svela data e orario di lancio e accesso anticipato su PC

Il debutto di Solo Leveling: Arise Overdrive si avvicina e, per preparare i giocatori, il team di Netmarble Neo ha annunciato date e orari precisi per il lancio della versione standard e per l'accesso anticipato riservato a chi acquisterà la Deluxe Edition.

Quest'ultima, oltre a garantire la possibilità di giocare con 72 ore di anticipo rispetto al lancio globale e includerà diversi bonus cosmetici: un costume esclusivo, un accessorio per il viso e due acconciature per il protagonista Jinwoo Sung, un set di emoji, il compagno "Tank Predatore" Yaruru e vari elementi per la personalizzazione del profilo giocatore. Il prezzo della Standard Edition è fissato a 39,99 euro, mentre la Deluxe sarà disponibile a 44,99 euro.