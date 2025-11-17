iPhone Fold: il display è pronto ma la batteria e la "cerniera" rallentano un po' la produzione

Apple avrebbe finalizzato il display pieghevole dell'iPhone Fold e avviato l'assemblaggio con Foxconn, ma cerniera e batteria non sono ancora pronte.

L'arrivo dell'iPhone Fold si avvicina a piccoli passi, e nuove indiscrezioni suggeriscono che Apple abbia finalmente superato uno degli ostacoli più complessi: la definizione del display pieghevole e dell'intero processo di assemblaggio. Secondo un recente rumor, la compagnia di Cupertino ha concluso lo sviluppo del pannello "senza piega", un elemento cruciale per differenziare il dispositivo dalla concorrenza. Foxconn, partner storico nella produzione degli iPhone, avrebbe già allestito una linea dedicata all'assemblaggio dei display, segno che il progetto è entrato in una fase di maturità significativa.

Display pronto: ma quali sono gli elementi che rallentano la produzione di iPhone Fold? Se da un lato il display sembra ormai pronto, dall'altro rimangono ancora due elementi critici da perfezionare: cerniera e batteria. Proprio la cerniera avrebbe causato alla compagnia i maggiori grattacapi negli ultimi anni, complice l'adozione di un materiale definito "liquid metal", progettato per offrire elevata resistenza e durabilità nei continui piegamenti. Smartphone pieghevoli in calo nel 2025: tutti sperano nell'iPhone Foldable di Apple Nonostante i progressi, Apple rimarrebbe cauta nel certificare la componente per la produzione di massa, pur avendo ridotto il costo unitario a una fascia tra i 70 e gli 80 dollari. Altro punto di incertezza riguarda la batteria. I prototipi recenti sarebbero stati testati con celle comprese tra 5.400 mAh e 5.800 mAh, superiori a quelle dell'iPhone 17 Pro Max, ma Apple non avrebbe ancora scelto un fornitore definitivo.