Nintendo svela le prime immagini ufficiali del film di The Legend of Zelda

Gli scatti mostrano per la prima volta i due protagonisti nella loro versione cinematografica: Link, interpretato da Benjamin Evan Ainsworth, e Zelda, affidata a Bo Bragason. Insieme a loro compare anche un suggestivo scorcio di Hyrule, ricreato tra le vallate della Nuova Zelanda, dove le riprese sono iniziate da poche settimane .

I primi tre scatti con Link e Zelda

Queste immagini confermano l'autenticità dei video trapelati online nel fine settimana, che ritraevano il set e i due attori. L'abbigliamento dei personaggi appare fedele all'estetica fantasy della saga: Link indossa un costume che richiama la sua iconica tunica verde, mentre Zelda sfoggia un abito celeste, vicino nello stile all'outfit visto in Breath of the Wild.

Il film di The Legend of Zelda arriverà nei cinema il 7 maggio 2027. La regia è affidata a Wes Ball, già noto per la trilogia di Maze Runner e per Kingdom of the Planet of the Apes. La sceneggiatura porta la firma di Derek Connolly, autore di Jurassic World e Detective Pikachu. La produzione è curata da Nintendo insieme ad Arad Productions, mentre la distribuzione globale sarà gestita da Sony Pictures Entertainment.

Al momento non è stato annunciato il resto del cast. Tuttavia, secondo i video dal set circolati in rete, l'attrice Dichen Lachman (Severance) potrebbe interpretare Impa, la consigliera di Zelda. Per saperlo con certezza e scoprire ulteriori dettagli bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali da parte di Nintendo.

Che ne pensate, queste inedite versioni in carne e ossa di Link e Zelda vi convincono? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.