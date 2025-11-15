Dei presunti video rubati dal set del film di The Legend of Zelda mostrano gli attori di Link e Zelda

Poche ore fa sono apparsi in rete dei filmati che sembrerebbero immortalare il set e offrire un primissimo sguardo alle versioni cinematografiche di Link e Zelda .

C'è grande curiosità intorno al film di The Legend of Zelda dopo il successo di Super Mario Bros. - Il Film, ma anche qualche timore da parte dei fan, dato che si tratta di una trasposizione live action con attori reali. Come confermato tempo fa, le riprese sono iniziate da poche settimane in Nuova Zelanda e dovrebbero concludersi ad aprile del prossimo anno.

Un primo assaggio in attesa di un trailer ufficiale?

I due video purtroppo non sono di alta qualità, essendo apparentemente girati di nascosto dalla distanza, approfittando del fatto che alcune scene sono ambientate in una foresta. Nel primo filmato si vede Zelda, interpretata da Bo Bragason, in un costume azzurro che ricorda quello di Breath of the Wild; la vediamo interagire con un personaggio donna non identificato e, aguzzando la vista, si nota il simbolo della Triforza sulla sella di uno dei cavalli.

Nel secondo video è possibile anche intravedere il Link di Benjamin Evan Ainsworth per pochi istanti, caratterizzato da un outfit ispirato all'iconica tunica verde indossata dall'eroe nella maggior parte dei giochi della serie.

Al momento non possiamo essere certi al 100% dell'autenticità dei video. Detto questo, se fossero falsi, si tratterebbe di una messa in scena molto elaborata, considerati costumi, comparse e strumentazione.

Come già riportato, l'uscita del film di The Legend of Zelda è prevista nelle sale è fissata per il 7 maggio 2027, salvo imprevisti o ritardi, e le aspettative nei confronti della trasposizione live action restano molto alte.