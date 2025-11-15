Cosa giocherete questo fine settimana? Call of Duty: Black Ops 7 o Inazuma Eleven: Victory Road?

Il weekend è finalmente arrivato, con una meritata pausa dagli impegni. E, naturalmente, qualche sessione di gioco in relax. Come da tradizione, vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

Dalle sparatorie ai campi di calcio

Call of Duty: Black Ops 7 è il nuovo capitolo della celebre serie di Activision Blizzard. Ambientato nel 2035, riprende la storia di David Mason e della sua squadra alle prese con un nemico che sfrutta tecnologie avanzatissime per colpire sul piano psicologico, introducendo nuove situazioni anche in termini di gameplay. Accanto alla campagna, trova spazio un ricco comparto multiplayer con mappe inedite e classici rimasterizzati, oltre al ritorno della modalità Zombie in versione Unchained, con boss imponenti, armi rare e un'impronta più espansiva rispetto al passato. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Call of Duty: Black Ops 7.

Inazuma Eleven: Victory Road segna il ritorno di una delle saghe calcistiche più amate. A circa nove anni dal primo annuncio, Level-5 riporta in campo la sua formula che mescola sport, azione sopra le righe, avventura ed elementi RPG. La modalità Storia segue Destin Billows, giovane calciatore che deve gestire un club e affrontare il torneo Fútbol Frontier, con un cast variegato e scene animate firmate dallo studio MAPPA. La modalità Chronicle permette di rivivere partite iconiche della saga e incontrare migliaia di personaggi dai capitoli passati, costruendo squadre miste tra generazioni.

Questa settimana sono usciti anche Fallout 4: Anniversary Edition, che raccoglie gioco base, espansioni e contenuti Creation Club per un'esperienza definitiva seppur problematica; Assetto Corsa Rally, nuovo capitolo di Kunos Simulazioni focalizzato sul rally con fisica simulativa e tappe su sterrato; e Anno 117: Pax Romana, city-builder ambientato nell'Impero romano che vi mette alla guida di province e commerci per mantenere stabilità e prosperità.

E voi, con quali giochi passerete il fine settimana? Vi tufferete nelle novità o continuerete a sfoltire il backlog?