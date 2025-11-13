Inazuma Eleven: Victory Road parte bene su Steam: 35.000 giocatori simultanei e recensioni entusiastiche

Già disponibile dal 10 novembre in accesso anticipato con la Deluxe Edition, da oggi Inazuma Eleven: Victory Road è disponibile all'acquisto per tutti. E sembra essere partito con il piede giusto su Steam , dove ha già ricevuto migliaia di recensioni positive da parte degli utenti.

Un'accoglienza calorosa da parte dei fan

Secondo SteamDB, il titolo di Level-5 ha raggiunto quasi 35.000 giocatori simultanei nelle ultime ore. Sebbene il picco non sia molto superiore a quello registrato durante l'early access, si tratta comunque di un risultato solido, destinato a crescere nel weekend.

Più interessante e significativo il riscontro da parte del pubblico. Al momento Inazuma Eleven: Victory Road può vantare una percentuale del 95% di recensioni positive, sulle quasi 2.500 pubblicate finora. Chiaramente in poche ore (o giorni nel caso di chi ha iniziato prima con l'accesso anticipato) è difficile tirare le somme e dare dei pareri definitivi, quindi è un dato che va preso con le pinze. A ogni modo, in generale le impressioni iniziali sembrano quasi tutte molto positive, se non entusiastiche, con pochissime critiche.

Oltre che su PC, vi ricordiamo che Inazuma Eleven: Victory Road è disponibile anche su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.