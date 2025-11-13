Inazuma Eleven: Victory Road parte bene su Steam: 35.000 giocatori simultanei e recensioni entusiastiche

Già disponibile dal 10 novembre in accesso anticipato con la Deluxe Edition, da oggi Inazuma Eleven: Victory Road è disponibile all'acquisto per tutti. E sembra essere partito con il piede giusto su Steam, dove ha già ricevuto migliaia di recensioni positive da parte degli utenti.
Un'accoglienza calorosa da parte dei fan
Secondo SteamDB, il titolo di Level-5 ha raggiunto quasi 35.000 giocatori simultanei nelle ultime ore. Sebbene il picco non sia molto superiore a quello registrato durante l'early access, si tratta comunque di un risultato solido, destinato a crescere nel weekend.
Più interessante e significativo il riscontro da parte del pubblico. Al momento Inazuma Eleven: Victory Road può vantare una percentuale del 95% di recensioni positive, sulle quasi 2.500 pubblicate finora. Chiaramente in poche ore (o giorni nel caso di chi ha iniziato prima con l'accesso anticipato) è difficile tirare le somme e dare dei pareri definitivi, quindi è un dato che va preso con le pinze. A ogni modo, in generale le impressioni iniziali sembrano quasi tutte molto positive, se non entusiastiche, con pochissime critiche.
Oltre che su PC, vi ricordiamo che Inazuma Eleven: Victory Road è disponibile anche su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.