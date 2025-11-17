Jeff Bezos torna in campo: nasce Project Prometheus, una nuova startup IA di cui sarà Co-CEO

Jeff Bezos torna a ricoprire un ruolo operativo di primo piano per la prima volta. Il fondatore del colosso dell'e-commerce diventerà infatti Co-Chief Executive di Project Prometheus, una nuova e ambiziosa startup dedicata allo sviluppo di un'intelligenza artificiale di nuova generazione. L'azienda parte già sotto i riflettori, forte di un finanziamento iniziale da 6,2 miliardi di dollari, una cifra che la colloca immediatamente tra i progetti più imponenti e costosi mai lanciati nel settore.
Project Prometheus vuole distinguersi radicalmente dai modelli IA attuali. Mentre giganti come OpenAI, Google DeepMind e Meta basano l'addestramento delle proprie AI su enormi dataset di libri, immagini e video, la nuova azienda guidata da Bezos punta a creare modelli che apprendono dal mondo fisico.
Il nuovo approccio all'IA della nuova startup "di" Jeff Bezos
Un approccio molto più vicino all'apprendimento umano potrebbe, secondo Bezos e non solo, aprire la strada a innovazioni nel settore automobilistico, aerospaziale e informatico. Non a caso, Bezos ha già un piede stabile in questi settori con Blue Origin, la sua compagnia aerospaziale. Al fianco di Bezos ci sarà Vik Bajaj, fisico e chimico, cofondatore di Verily e figura di spicco legata a Google X e Sergey Brin.
La combinazione tra esperienza industriale, know-how scientifico e capacità finanziaria potrebbe trasformare Project Prometheus in un nuovo attore dominante nella corsa all'IA. Nonostante sia solo all'inizio, la startup conta già quasi 100 dipendenti, reclutati da alcune delle realtà più prestigiose nel campo.
In quale contesto industriale e di mercato si cala Jeff Bezos?
Il momento dell'ingresso di Project Prometheus arriva in un contesto di forte attenzione ai rischi di una possibile "bolla dell'IA", ma anche in un'epoca di continui progressi e di ricerca di nuovi paradigmi tecnologici.
L'idea di addestrare intelligenze artificiali non solo sulla base di dati digitali ma sulla complessità del mondo reale potrebbe rappresentare un salto significativo, soprattutto in ambiti come robotica, produzione avanzata e ingegneria. Con capitali, leadership e visione, Project Prometheus potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima evoluzione dell'intelligenza artificiale.