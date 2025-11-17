Jeff Bezos torna in campo: nasce Project Prometheus, una nuova startup IA di cui sarà Co-CEO

Il nuovo approccio all'IA della nuova startup "di" Jeff Bezos

Un approccio molto più vicino all'apprendimento umano potrebbe, secondo Bezos e non solo, aprire la strada a innovazioni nel settore automobilistico, aerospaziale e informatico. Non a caso, Bezos ha già un piede stabile in questi settori con Blue Origin, la sua compagnia aerospaziale. Al fianco di Bezos ci sarà Vik Bajaj, fisico e chimico, cofondatore di Verily e figura di spicco legata a Google X e Sergey Brin.

La combinazione tra esperienza industriale, know-how scientifico e capacità finanziaria potrebbe trasformare Project Prometheus in un nuovo attore dominante nella corsa all'IA. Nonostante sia solo all'inizio, la startup conta già quasi 100 dipendenti, reclutati da alcune delle realtà più prestigiose nel campo.