Fate le valige perché si va a vivere nello spazio tra poco: Jeff Bezos di Amazon ne è convinto

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha fatto una rara apparizione pubblica all'Italian Tech Week di Torino e ha colto l'occasione per prevedere che milioni di persone vivranno nello spazio "nei prossimi due decenni", secondo quanto riporta il Financial Times.

Parlando con John Elkann Bezos, che ricordiamo ha anche fondato la società spaziale Blue Origin, ha insistito sul fatto che le persone vivranno nello spazio "principalmente perché lo desiderano" e che i robot si occuperanno del lavoro pesante, mentre enormi centri dati di intelligenza artificiale fluttueranno sopra le loro teste.