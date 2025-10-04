Alcuni giocatori Game Pass possono ancora usare la vecchia versione al vecchio prezzo

Microsoft ha rivoluzionato Xbox Game Pass , cambiando il modo in cui i vari livelli sono categorizzati, i bonus inclusi e ovviamente anche i prezzi. Non tutti i giocatori dovranno però adeguarsi alle novità: alcuni avranno modo di mantenere la vecchia versione del servizio così com'è .

Cosa ha detto Microsoft su Xbox Game Pass

"I giocatori che attualmente sono abbonati a Xbox Game Pass per console e hanno attivato il rinnovo automatico del pagamento possono continuare il loro abbonamento", ha dichiarato un rappresentante di Xbox a Polygon tramite e-mail. "Se i giocatori disattivano il rinnovo automatico del pagamento o il loro abbonamento scade, dovranno scegliere tra i piani Essential, Premium, Ultimate o PC Game Pass al momento della riattivazione".

Secondo Xbox, anche i vantaggi e i prezzi di tale piano rimarranno invariati: "I giochi disponibili al D1 sono parte degli abbonamenti Game Pass Ultimate e PC Game Pass, nonché per gli abbonati che hanno ancora un abbonamento Game Pass per console attivo. I giocatori che sono attualmente abbonati a Xbox Game Pass per console e hanno attivato il rinnovo automatico del pagamento possono continuare il loro abbonamento a 10,99 $ al mese".

Quando gli è stato chiesto, un portavoce di Xbox non ha confermato per quanto tempo i vecchi abbonamenti console rimarranno attivi per gli attuali abbonati.

Segnaliamo infine i prezzi migliori su Instant Gaming e Amazon per Xbox Game Pass Ultimate per risparmiare finché siete in tempo.