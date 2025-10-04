21

Alcuni giocatori Game Pass possono ancora usare la vecchia versione al vecchio prezzo

Game Pass è in fase di cambiamento ma alcuni utenti hanno la possibilità di ignorare il tutto e continuare a usare la vecchia versione del servizio, sempre al prezzo che hanno pagato negli ultimi tempi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/10/2025
Il logo di Game Pass e vari personaggi dei videogiochi

Microsoft ha rivoluzionato Xbox Game Pass, cambiando il modo in cui i vari livelli sono categorizzati, i bonus inclusi e ovviamente anche i prezzi. Non tutti i giocatori dovranno però adeguarsi alle novità: alcuni avranno modo di mantenere la vecchia versione del servizio così com'è.

L'informazione proviene direttamente da Microsoft, in una dichiarazione a Polygon.

Cosa ha detto Microsoft su Xbox Game Pass

"I giocatori che attualmente sono abbonati a Xbox Game Pass per console e hanno attivato il rinnovo automatico del pagamento possono continuare il loro abbonamento", ha dichiarato un rappresentante di Xbox a Polygon tramite e-mail. "Se i giocatori disattivano il rinnovo automatico del pagamento o il loro abbonamento scade, dovranno scegliere tra i piani Essential, Premium, Ultimate o PC Game Pass al momento della riattivazione".

Secondo Xbox, anche i vantaggi e i prezzi di tale piano rimarranno invariati: "I giochi disponibili al D1 sono parte degli abbonamenti Game Pass Ultimate e PC Game Pass, nonché per gli abbonati che hanno ancora un abbonamento Game Pass per console attivo. I giocatori che sono attualmente abbonati a Xbox Game Pass per console e hanno attivato il rinnovo automatico del pagamento possono continuare il loro abbonamento a 10,99 $ al mese".

Xbox Game Pass Premium includerà i giochi first party di Xbox, ma Call of Duty è completamente escluso Xbox Game Pass Premium includerà i giochi first party di Xbox, ma Call of Duty è completamente escluso

Quando gli è stato chiesto, un portavoce di Xbox non ha confermato per quanto tempo i vecchi abbonamenti console rimarranno attivi per gli attuali abbonati.

Segnaliamo infine i prezzi migliori su Instant Gaming e Amazon per Xbox Game Pass Ultimate per risparmiare finché siete in tempo.

#Game Pass
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Alcuni giocatori Game Pass possono ancora usare la vecchia versione al vecchio prezzo