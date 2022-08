Il Signore degli Anelli: "non fare puttanate" è stato il consiglio del figlio di Bezos

Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere è una delle serie TV di punta di Amazon Prime Video e il capo della compagnia, Jeff Bezos, era molto interessato alla produzione. Anche il figlio di Bezos sembra avere a cuore il progetto e ha dato al padre un consiglio molto... diretto. "Non fare puttanate", queste le sue parole (in traduzione, si intende).

Bezos ha affermato, alla premier de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere, di aver dato vari suggerimenti sulla sceneggiatura sin dalle prime versioni. Bezos ha però affermato che gli showrunner sono stati bravi a ignorarlo quando dovevano. Il figlio, invece, ha semplicemente chiesto al padre di non rovinare tutto.

"Il sogno di ogni showrunner è quello di ricevere le note sui primi copioni e i tagli dal presidente esecutivo", ha detto Bezos in modo ironico all'anteprima de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere. "A loro piace molto. Voglio ringraziare [McKay e Payne] per avermi ascoltato ogni volta che è stato utile, ma soprattutto devo ringraziarli per avermi ignorato esattamente nei momenti giusti".

Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere

Bezos ha elogiato ulteriormente gli showrunner de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere, affermando che "una delle migliori decisioni che abbiamo preso è stata quella di scommettere su questo team relativamente sconosciuto, perché abbiamo visto qualcosa di speciale" in loro.

Ha proseguito: "Mio figlio è un grande fan di Tolkien e dopo che Amazon è stata coinvolta è venuto da me, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: 'Papà, ti prego, non fare puttanate".

Ecco infine la recensione dei primi 2 episodi del colossal di Amazon.