Yakuza 0 Director’s Cut in sconto su Instant Gaming su PC: ritorno alle origini della serie a prezzo ridotto

Il prequel che ha rilanciato la saga

Yakuza 0 è ambientato negli anni '80 e racconta le origini dei protagonisti Kazuma Kiryu e Goro Majima. La Director's Cut punta a offrire un'esperienza più completa, con contenuti aggiuntivi e miglioramenti rispetto alla versione originale.

Tra combattimenti, attività secondarie e una forte componente narrativa, resta uno dei capitoli più apprezzati della serie, spesso indicato come punto di ingresso ideale. Qui la nostra recensione dell'edizione 2018.