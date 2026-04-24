Yakuza 0 Director’s Cut in sconto su Instant Gaming su PC: ritorno alle origini della serie a prezzo ridotto

Disponibile una nuova offerta su Instamt Gaming per Yakuza 0 Director's Cut per PC (Steam), proposto a 28 euro IVA esclusa. Il prezzo finale, con IVA al 22%, sale a 34,16 euro, con quasi il 32% di sconto rispetto ai 50 euro di listino. Non si trarra di un taglio estremo, ma resta una riduzione concreta per una versione aggiornata del titolo. Il prezzo finale si mantiene sopra la fascia budget, ma più accessibile rispetto al lancio. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Il prequel che ha rilanciato la saga
Yakuza 0 è ambientato negli anni '80 e racconta le origini dei protagonisti Kazuma Kiryu e Goro Majima. La Director's Cut punta a offrire un'esperienza più completa, con contenuti aggiuntivi e miglioramenti rispetto alla versione originale.
Tra combattimenti, attività secondarie e una forte componente narrativa, resta uno dei capitoli più apprezzati della serie, spesso indicato come punto di ingresso ideale. Qui la nostra recensione dell'edizione 2018.