Finalmente anche in italiano: Yakuza 0 Director's cut per PC è scontatissimo su Instant Gaming

Ulteriori dettagli sul gioco
Il sistema di combattimento è uno dei pilastri dell'esperienza. Kiryu e Majima dispongono ciascuno di tre stili di combattimento intercambiabili, che permettono di affrontare i nemici in modo creativo usando pugni, mosse spettacolari e armi improvvisate. Oltre all'azione, il gioco ricrea con grande cura la decadenza scintillante del Giappone del 1988, popolata da discoteche, sale giochi SEGA, freccette e club cabaret, offrendo una quantità sorprendente di attività secondarie.
La Director's Cut arricchisce l'esperienza con nuove scene narrative che approfondiscono eventi chiave e personaggi, oltre alla modalità online Raid luci rosse, che consente di giocare in cooperativa scegliendo tra 60 personaggi giocabili per affrontare ondate di nemici. Il gioco è inoltre completamente sottotitolato in italiano. Qui la nostra recensione.