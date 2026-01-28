Leon in Resident Evil Requiem è super sexy volutamente: le donne del team facevano notare ogni dettaglio

Ovviamente un design di questo tipo è voluto e qualcuno ha il merito per l'aspetto di Leon. Chi? Lo racconta il director di Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi .

Resident Evil Requiem ci permetterà di vestire i panni di due personaggi: Grace Ashcroft e l'amato Leon Kennedy . In questa nuova versione, quello che ai tempi di Resident Evil 2 era un giovane poliziotto è diventato un sexy uomo di mezza età .

Cosa ha detto il director di Resident Evil Requiem su Leon

Parlando con Automaton, Nakanishi ha spiegato che Leon non è "solo attraente" ma "è fico anche in termini di personalità". Per ottenere questo risultato, "i designer hanno lavorato molto duramente... ci siamo impegnati per renderlo un 'ikeoji'", ovvero un uomo di mezz'età molto attraente.

Andando oltre l'aspetto, Capcom si è impegnata per dargli una personalità da uomo esperto e mordace. "Spero che attendiate con interesse anche l'umorismo asciutto e il sarcasmo sottile che solo un uomo più anziano può avere", dice Nakanishi. Capcom sembra inoltre aver centrato completamente l'obiettivo; "le reazioni al trailer sotto questo aspetto ci hanno resi felici", aggiunge.

Ulteriori commenti ad Automaton spiegano come le donne del team siano state "severe" sul design di Leon. "Abbiamo dedicato moltissimo tempo a rifinire l'aspetto di Leon", dice Nakanishi. "Leon ha molti fan tra i dipendenti Capcom e, in particolare, le donne sono state piuttosto rigide nel revisionarne il design. Facevano notare e commentavano anche i dettagli più minuziosi, come le rughe sul collo."

"Durante tutto il processo di sviluppo, Leon è stato rifinito a fondo", aggiunge Nakanishi. "Penso che siamo riusciti a ottenere un design capace di far battere il cuore a chiunque."

Ricordiamo infine che abbiamo provato Resident Evil Requiem e che dal nostro punto di vista è uno splendido ritorno al futuro.