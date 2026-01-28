Due video mostrano per la prima volta Android per PC: diamo un’occhiata ad Aluminium OS

Android per PC non è una novità assoluta: Google sta lavorando ad Aluminium OS, un sistema che unisce Chrome OS e Android in un'unica piattaforma per computer e tablet. Ebbene, nelle scorse ore sono trapelati dei materiali che accidentalmente offrono un'anteprima di questa piattaforma. Vediamo quindi tutti i dettagli.
L’interfaccia di Aluminium OS
I colleghi di 9to5Google hanno individuato una segnalazione di bug sul Chromium Issue Tracker. Questa segnalazione contiene due registrazioni dello schermo di Aluminium OS in esecuzione su un Chromebook HP Elite Dragonfly 13.5. Nei video possiamo vedere la schermata di Google Play Store e l'interfaccia generale, nonché il multitasking a schermo diviso con due finestre.
La finestra Chrome a sinistra specifica chiaramente Android 16, con il numero di build ALOS (Aluminium OS). Inoltre, è possibile vedere una barra di stato che include un indicatore di registrazione dello schermo, icone Wi-Fi, batteria e icona Gemini di Android 16.
Stavolta, il pulsante di avvio si trova al centro, sebbene la barra delle applicazioni si ispiri chiaramente a quella di ChromeOS. Inoltre, nel video l'utente tocca il pulsante "Aggiorna" mentre Chrome è ancora aperto, un miglioramento rispetto a Chrome OS, che chiude direttamente il browser senza avvisare, riaprendolo dopo l'aggiornamento.
Una nuova piattaforma
Google e Qualcomm hanno annunciato di essere al lavoro su una versione di Android per PC durante lo Snapdragon Summit 2025. L'obiettivo è quello di creare una piattaforma unificata per chi usa smartphone, laptop e PC desktop. Inoltre, questo sistema operativo dovrebbe permettere di sfruttare appieno le funzioni basate sull'intelligenza artificiale (tra cui Gemini).
Per il momento non è stato svelato ancora un periodo di uscita, ma i test sono già in corso e il suo debutto potrebbe avvenire già nei prossimi mesi. Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni in merito.