Due video mostrano per la prima volta Android per PC: diamo un’occhiata ad Aluminium OS

Android per PC non è una novità assoluta: Google sta lavorando ad Aluminium OS, un sistema che unisce Chrome OS e Android in un'unica piattaforma per computer e tablet. Ebbene, nelle scorse ore sono trapelati dei materiali che accidentalmente offrono un'anteprima di questa piattaforma. Vediamo quindi tutti i dettagli.

La finestra Chrome a sinistra specifica chiaramente Android 16, con il numero di build ALOS (Aluminium OS). Inoltre, è possibile vedere una barra di stato che include un indicatore di registrazione dello schermo , icone Wi-Fi, batteria e icona Gemini di Android 16.

I colleghi di 9to5Google hanno individuato una segnalazione di bug sul Chromium Issue Tracker . Questa segnalazione contiene due registrazioni dello schermo di Aluminium OS in esecuzione su un Chromebook HP Elite Dragonfly 13.5. Nei video possiamo vedere la schermata di Google Play Store e l'interfaccia generale, nonché il multitasking a schermo diviso con due finestre.

Una nuova piattaforma

Google e Qualcomm hanno annunciato di essere al lavoro su una versione di Android per PC durante lo Snapdragon Summit 2025. L'obiettivo è quello di creare una piattaforma unificata per chi usa smartphone, laptop e PC desktop. Inoltre, questo sistema operativo dovrebbe permettere di sfruttare appieno le funzioni basate sull'intelligenza artificiale (tra cui Gemini).

Per il momento non è stato svelato ancora un periodo di uscita, ma i test sono già in corso e il suo debutto potrebbe avvenire già nei prossimi mesi. Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni in merito.