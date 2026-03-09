Come si gioca a Black Ops Royale in Call of Duty: Warzone? Lo spiega un trailer

Come si gioca a Black Ops Royale in Call of Duty: Warzone? Activision ha deciso di rispondere a questa domanda con un trailer che illustra appunto il funzionamento della nuova modalità, disponibile gratuitamente a partire dal prossimo 13 marzo.

L'obiettivo resta quello di sopravvivere fino alla fine della partita, restando l'ultima squadra in gioco, ma cambiano le dinamiche che portano a quel risultato; a partire dalle fasi iniziali del match, che vedono i giocatori lanciarsi sulla mappa di Avalon utilizzando una tuta alare e pronti ad affrontarsi in condizioni di assoluta parità.

Tutti partono infatti con lo stesso equipaggiamento di base: solo una pistola, senza dotazioni personalizzate e senza le classiche stazioni di acquisto che caratterizzano Warzone. Ciò significa che ogni arma, potenziamento o vantaggio dovrà essere trovato direttamente sul campo.

L'esplorazione della mappa è quindi fondamentale: durante la partita sarà possibile recuperare kit di modifiche per le armi, giubbotti corazzati speciali e perk consumabili che permettono di migliorare gradualmente il proprio arsenale.