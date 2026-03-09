Un video mette a confronto Monster Hunter Stories 3 su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

Come gira Monster Hunter Stories 3 su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2? Lo rivela il video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che ha messo le tre versioni dell'action RPG di Capcom una di fianco all'altra al fine di evidenziarne le differenze.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X sono disponibili tre differenti modalità grafiche, ovverosia qualità, bilanciata e prestazioni, mentre su Nintendo Switch 2 è presente un'unica modalità che gli sviluppatori hanno realizzato per offrire un compromesso fra resa visiva e fluidità.

La modalità prestazioni è quella che mostra le differenze più marcate, visto che determinati elementi grafici risultano depotenziati, in particolare la qualità delle ombre e la distanza visiva. Si tratta ovviamente di un modo per aumentare il frame rate, ma i sacrifici si notano.

A proposito di frame rate, a quanto pare la versione PS5 è la migliore del lotto, capace di offrire l'esperienza più stabile e di raggiungere il target in tutte le modalità, mentre bisogna ammettere che Xbox Series X fa una certa fatica.