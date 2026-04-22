Amazon presenta la nuova Fire TV Stick HD più compatta e un'interfaccia completamente riprogettata, già disponibile il pre-order

Questo la rende più facile da collegare anche in spazi ristretti, senza interferire con altri dispositivi HDMI. Inoltre, può essere alimentata direttamente tramite la porta USB della TV grazie al cavo USB-C incluso , eliminando la necessità di un alimentatore esterno e semplificando notevolmente l'installazione.

La nuova Fire TV Stick HD si distingue per un design ancora più compatto e portatile, con dimensioni ridotte di circa il il 30% rispetto alla generazione precedente.

Amazon ha annunciato importanti novità per la piattaforma Fire TV, introducendo una nuova Fire TV Stick HD e un'interfaccia completamente riprogettata per migliorare l'esperienza di intrattenimento domestico.

Tra le novità future è prevista anche l'introduzione della funzione "Schermo adattivo", pensata per migliorare l'accessibilità. Questa opzione consente di ingrandire testi e menu , rendendo più semplice la navigazione per tutti gli utenti, grazie a diverse impostazioni personalizzabili.

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Dal punto di vista delle prestazioni, il nuovo modello offre un miglioramento significativo: è infatti oltre il 30% più veloce rispetto alla versione precedente, garantendo tempi di avvio più rapidi e un accesso immediato alle applicazioni di streaming. La Fire TV Stick HD è già disponibile in preordine al prezzo di 49,99€ , con spedizioni previste a partire dal 29 aprile .

La nuova interfaccia della FIre TV Stick HD

Parallelamente, Amazon ha presentato una nuova interfaccia Fire TV, progettata per essere più moderna, veloce e intuitiva. Il sistema introduce categorie riorganizzate che permettono di trovare facilmente film, serie TV, notizie, eventi sportivi e contenuti in diretta, riunendo tutto in un unico ambiente.

Le prestazioni complessive risultano migliorate fino al 30%, offrendo un'esperienza più fluida e reattiva. Un'altra novità interessante è l'introduzione di un hub dedicato al calcio, che consente agli utenti di seguire le proprie squadre preferite, conoscere il calendario delle partite e accedere rapidamente agli eventi in diretta tramite i servizi disponibili.