Prenota la tua copia PS5 Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 su Amazon, rivivi (altri) tre capitoli della saga

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di una copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 al prezzo d'acquisto di 49,99€. Puoi prenotarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Questa seconda raccolta include Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker nella versione HD Collection e Metal Gear: Ghost Babel. Uno degli elementi più interessanti è la presenza di bonus dedicati ai giocatori che possiedono dati salvati della precedente raccolta. Chi ha già giocato a METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 potrà infatti sbloccare contenuti esclusivi nei nuovi titoli.
Ulteriori dettagli sulla raccolta
In particolare, in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots sarà possibile ottenere una speciale mimetizzazione dorata, mentre in Metal Gear Solid: Peace Walker si potrà equipaggiare un'uniforme oro, aggiungendo un tocco estetico unico all'esperienza di gioco.
Oltre ai contenuti videoludici, la collection offre anche materiali molto interessanti per gli appassionati della saga e non solo. Ogni gioco è accompagnato da uno Screenplay Book, che include la sceneggiatura completa, e da un Master Book, pensato per approfondire la trama, i personaggi e il mondo narrativo.