Prenota la tua copia PS5 Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 su Amazon, rivivi (altri) tre capitoli della saga

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di una copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 al prezzo d'acquisto di 49,99€. Puoi prenotarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Questa seconda raccolta include Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker nella versione HD Collection e Metal Gear: Ghost Babel. Uno degli elementi più interessanti è la presenza di bonus dedicati ai giocatori che possiedono dati salvati della precedente raccolta. Chi ha già giocato a METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 potrà infatti sbloccare contenuti esclusivi nei nuovi titoli.